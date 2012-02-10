ЄС розчарований черговою відмовою ВР декриміналізувати статті, за якими засуджено Тимошенко

Брюссель. Європейський Союз розчарований черговою відмовою Верховної Ради України декриміналізувати статті 364 та 365 Кримінального кодексу України, за якими, зокрема, засуджено колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та проводяться судові слухання щодо низки інших колишніх міністрів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ. “Розчаровує те, що це сталося після того, як Парламентська Асамблея Ради Європи нещодавно схвалила резолюцію щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, закликавши до термінового внесення змін до статей 364 та 365 Кримінального кодексу та приведення їх у відповідність до стандартів Ради Європи”, - зазначили у прес-офісі.

“Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій щодо Кримінального кодексу”, - додали в прес-офісі.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого цього року Верховна Рада України відмовилася розглядати одразу три законопроекти, що передбачали декриміналізацію статей 364 та 365 Кримінального кодексу України.

26 січня цього року Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила резолюцію по Україні, в якій, зокрема, рекомендувала внести зміни до статей 364 та 365 Кримінального кодексу та привести їх у відповідність до стандартів Ради Європи.