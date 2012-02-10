Анонс на 13 лютого

* ФДМУ проведе конкурси з продажу "Вінницяобленерго" та "Закарпаттяобленерго".

* Відбудеться експертний семінар на тему: "Захист персональних даних: Європейські стандарти та українське законодавство", організований Спільним проектом Європейського Союзу та Ради Європи "Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі».

* Представництво ЄС в Україні проведе стартову зустріч і презентацію нового проекту ЄС «Підтримка заходів з енергоефективності в малих містах України» Учасники: Ханс Райн, керівник третього відділу програм допомоги "Енергетика, транспорт і навколишнє середу", Представництво ЄС в Україні; Наталія Шамрай, асистент відділу фінансів та контрактів, і Габріель Блан, секторний менеджер з енергоефективності та відновлюваної енергетики, Представництво ЄС в Україні; Роберто Ло Чічеро Вайна, керівник проекту «Ініціатива з енергозбереження в будівельному секторі Східної Європи та Центральної Азії» (ESIB) та ін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нагальні питання ОСББ, ЖБК, які стримують розвиток руху ОСББ в Києві", присвячена Зверненню 170 голів правлінь ОСББ, ЖБК м.Києва до голови КМДА О.Попова з невідкладних питань ОСББ, ЖБК, які стримують розвиток руху ОСББ в Києві. "Ініціатори та організатори: ГО "Асоціація Теріторіальна громада" та ГО «Союз власників житла Дарниці». Учасники: голови правлінь ОСББ, ЖБК м. Києва, як практики, висловлять свою думку щодо перешкод в управлінні житлом в Києві, зокрема, ненадання у власність прибудинкових територій ОСББ, ЖБК; нерівноправність відносин з ПАТ "Київенерго", ПАТ "АК"Київводоканал" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 407-52-73. smdedov@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Економічні та енергетичні негаразди Європи: проекція на Україну». Учасники: директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; економіст Віктор Лисицький; незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

* Прес-конференція на тему: «Ситуація з використанням пальмового масла в харчовій галузі України». Учасники: президент Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Валентин Безрукий та експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Роман Властен і лікар-дієтолог Оксана Скиталинська.

* Круглий стіл на тему: "Про ефективність використання паливно-енергетичної бази України: куди зникає український газ внутрішнього видобутку?". Організатор - Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто з впливових українських осіб стоїть за будівельними аферами останніх років?». Чому суди захищають забудовників-аферистів, а не потерпілих громадян? Куди зникають гроші інвесторів з банків? Як виконуються в Україні виконавчі приписи щодо арештованого майна? Чи можна законно відмінити накладений на майно арешт за один день? Яке місце займають у цьому ланцюжку впливові українські політики? Питання будуть обговорюватися на прикладі загострення ситуації навколо «Олімпік-парку». Що об`єднує аферних будівельні компанії, такі як «Еліта центр», «Олімпік-парк» та інші? Як не потрапити в аналогічну ситуацію? Учасники: голова Правозахисного руху «Взаємодопомога» Віктор Медвідь, Олег Хаврук, голова ГО «Олімпік-парк», і постраждалі від афери будівельних компаній Олександр Казанцев, Сергій Сацюк, Олег Мартинюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (063) 041-67-88. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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