На 11-13 лютого в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеоцентр, 11-13 лютого на території України утримається холодна погода (вночі 11 лютого на Південному узбережжі Криму температура 10-12° морозу). На дорогах ожеледиця.

10-12 лютого в гірських районах Закарпатської та Львівської областей існує небезпека сходу снігових лавин.

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Збитки від шторму на півдні Криму склали 16 млн. грн.

Збитки, завдані штормом у 6-8 балів набережним Алушти та Ялти, склали 16 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Одним із найбільш проблемних питань є набережні Ялти та Алушти: внаслідок шторму вони суттєво пошкоджені», - сказав кримський прем`єр Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні в ході селекторної наради під керівництвом міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Анатолія БЛИЗНЮКА.

26-27 січня й 7-8 лютого шторм розбив набережну Алушти, змив частину пляжів і зруйнував низку будов на південному березі Криму. На набережній Ялти перевернуто бетонні плити, піднято тротуарну плитку, розбито ліхтарі, пошкоджено дерева.

А.БЛИЗНЮК доручив Радміну Криму передати акти завданих збитків до Кабінету міністрів України.

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