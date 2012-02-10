ТОП-10 (10 лютого)

Кабмін дозволив передати в концесію майже всі держшахти

Кабінет Міністрів України затвердив перелік державних вуглевидобувних підприємств шахт, які можуть передаватися у концесію.

Відповідний перелік затверджено постановою Кабміну №71 від 11 січня 2012 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі у четвер.

До переліку включено 85 державних шахт і шахтоуправлінь, що становить близько 95% усіх вуглевидобувних активів держсектора.

Уряд доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості, а також центральним і місцевим органам виконавчої влади продовжити роботу з визначення держоб‘єктів ПЕК, які можуть надаватися в концесію.

Держшахти, що внесені до переліку, розділені на три групи: шахти, на яких можливе упровадження сучасних технологій виробництва і які необхідно модернізувати (81 об`єкт); розрізи і шахти, які є безперспективними і підлягають закриттю (5 об`єктів); об`єкти незавершеного будівництва або законсервовані об`єкти, які можуть бути добудовані (2 об`єкти).

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства, що входять до сфери управління Міненерговугілля, у 2011 р. знизили видобуток вугілля менш ніж на 0,1% - до 38,431 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У підпорядкуванні Міненерговугілля перебувають 18 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.

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Україна практично домовилася з новими постачальниками газу і нафти - Азаров

Рига. Україна практично домовилася з новими постачальниками про закупівлю газу і нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, виступаючи в Латвійському університеті перед студентами і учнями української школи в Ризі.

«Ми ведемо переговори і практично вже домовилися про інших постачальників нафти і газу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що у разі, якщо в результаті переговорів з Росією ціни на енергоносії знизити не вдасться, то Україна має скоротити їх закупівлю в РФ.

«Якщо такі ціни на російський газ і нафту збережуться, ми будемо змушені скорочувати закупівлі цих стратегічно важливих для нас товарів у наших російських партнерів», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ також зазначив, що на сьогодні газ для України дорожчий, ніж для Латвії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.

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Азаров: в ЄС нема політичної волі для тристороннього газотранспортного консорціуму

Рига. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність у керівництва Євросоюзу політичної волі для створення трибічного газотранспортного консорціуму з управління української ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Латвійському університеті перед студентами і учнями української школи в Ризі.

«Якщо була б політична воля, так само як і в усуненні економічної і фінансової кризи, так давним-давно і криза була б усунута, і консорціум був би створений. А так, здебільшого, як ви правильно сказали, уповільнений стан», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що важливість і необхідність модернізації української ГТС і створення газотранспортного консорціуму підтвердила ситуація з деяким скороченням постачань газу до Європи нинішньої зими.

«Нинішня аномальна зима показала, що не все добре з погляду забезпечення постачань газу до Європи. Ось встановилися холоди в Італії і на 15% вона почала одержувати менше газу. А ми кажемо: а що ж ви не вклали кошти в модернізацію нашої газотранспортної системи? У нас можливості постачань газу на виході 150 млрд. кубометрів, а після модернізації – 200 мільярдів кубів», - сказав український прем`єр.

При цьому він зазначив, що з боку Росії також мають бути забезпечені гарантовані постачання в ЄС певних обсягів газу.

«Друге питання: а Росія готова постачати 200 млрд. кубів газу в Європейський Союз? Чи є в них ці 200 млрд. кубів? Ми готові прокачувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на прес-конференції в Мюнхені Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання створення тристороннього консорціуму з управління і модернізації української газотранспортної системи як ніколи актуальне.

«Питання консорціуму як ніколи актуальне, і нам потрібно його вирішувати разом з Росією і Європейським Союзом», - сказав Президент.

Нагадаємо, Україна в переговорах з Росією наполягає на створенні тристороннього (Україна, Росія, ЄС) консорціуму з модернізації і управління ГТС. Росія поки що не підтримує такий варіант, наполягаючи на двосторонньому (Україна, РФ).

У ЄС заявляли, що підтримують ідею створення тристороннього консорціуму і чекають згоди на це з боку Росії.

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Мінфін залучить на зовнішньому ринку 37,5 млрд. грн. запозичень, на внутрішньому - 61 млрд. грн.

Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд. грн., на внутрішньому - 60,952 млрд. грн.

Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2012 рік, оприлюдненій на сайті Мінфіну.

Цього року до спеціального фонду держбюджету заплановано залучення 5,132 млрд. грн. від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, які будуть направлені на реалізацію інвестиційних програм і проектів.

Загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2012 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 95,483 млрд. грн., із яких 53,208 млрд. грн., або 55,7% - виплати за внутрішнім боргом і 42,275 млрд. грн., або 44,3% - виплати за зовнішнім боргом.

У 2012 році обсяг платежів із погашення державного збору становить 65 899,6 млн. грн., із обслуговування - 29,583 млн. грн.

За зовнішніми зобов`язаннями найбільші обсяги передбачені на погашення позик «ВТБ Банку» - 16,2 млрд. грн., і МВФ - 6,891 млрд. грн. В обслуговуванні державного зовнішнього боргу в звітному періоді найбільшу питому вагу матимуть витрати за позиками МВФ у сумі 2,422 млрд. грн. і єврооблігаціями 2011 року в сумі 1,599 млрд. грн.

За розрахунками Мінфіну, загальний обсяг державного боргу, розрахований у національній валюті, на кінець 2012 року становитиме 415,326 млрд. грн. і досягне приблизно 27,6% ВВП.

При цьому частка державного боргу в іноземній валюті в загальній сумі державного боргу становить 52,9%.

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"Газпром" назвав середньорічну ціну на газ для Європи – 415 доларів

У 2012 році "Газпром" відправить до Європи 154 мільярди кубометрів газу за середньою ціною в 415 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє портал "Нафта Росії" з посиланням на матеріали компанії, підготовлені до Дня інвестора, який проходить 10 лютого.

Таким чином, експортна виручка "Газпрому" в 2012 році може становити близько 64 мільярдів доларів.

У 2011 році "Газпром" продав по своєму основному експортному напрямку 150 мільярдів кубометрів газу. Середньорічна ціна минулого року становила 384 долари за тисячу кубометрів. Таким чином, виручка від експорту становила 57,6 мільярда доларів.

У матеріалах "Газпрому" також йдеться, що до країн колишнього СРСР буде в 2012 році поставлено 75 мільярдів кубометрів палива за середньою ціною в 320 доларів. Для порівняння, минулого року поставки оцінювалися в 71 мільярд кубометрів.

Раніше багато клієнтів "Газпрому" в Європі почали переговори з компанією, прагнучи добитися від них поступок за ціною й умовами контракту, зокрема, принципу "бери або плати", який передбачає істотні санкції за недовідбір газу. Втім, до лютого ситуація змінилася: через сильні морози споживання в Європі різко зросло, а "Газпром" не зміг виконати всі 100 відсотків замовлень на паливо, зазначає Лента.ру.

Європа - основний експортний напрямок для "Газпрому". В компанії вважають, що в найближчому майбутньому поставки в ЄС лише збільшуватимуться, оскільки потреби Європи будуть зростати, а виробництво всередині континенту - падати. Водночас у ЄС активно борються з експансією "Газпрому", розвиваючи проекти видобутку сланцевого газу, а також імпорту палива з інших країн за допомогою технології СПГ - скрапленого природного газу.

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Азаров: українські сири - високої якості й не містять пальмової олії

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що українські сири - високої якості й не містять пальмової олії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Латвійському університеті перед студентами й учнями української школи в Ризі. «У нас сири прекрасної якості. Звичайно, ніякої пальмової олії немає», - сказав М.АЗАРОВ.

«Навіщо нам у сири додавати пальмову олію?», - сказав прем`єр-міністр України.

При цьому заборону на імпорт українських сирів деяких виробників він назвав «прийомом російських компаній, які лобіюють в уряді РФ введення обмежувальних заходів на українську продукцію".

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що лобіювання інтересів в принципі є поширеною практикою, проте у відносинах між Україною та Росією подібних ситуацій виникати не повинно. «На мій погляд, так не повинно бути, оскільки ми маємо різні міжурядові договори, які забезпечують вільне надходження товарів на ринки наших країн», - сказав він.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО висловив сподівання, що проблему з поставками українських сирів до Росії буде вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у своєму виступі перед студентами Київського інституту міжнародних відносин.

«Здивувала, м`яко кажучи, заява керівника Росспоживнагляду щодо українських сирів. Від того, що сиру буде менший у російських магазинах, навряд чи виграють російські споживачі. Сподіваюся, ми зуміємо вирішити цю проблему», - сказав К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення до РФ сирів трьох українських підприємств.

Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. В свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

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Грошова маса в Україні скоротилася на 1,5, монетарна база – на 4,2%

В Україні грошова маса в січні скоротилася на 1,5% - до 675 млрд. грн., монетарна база - на 4,2% - до 229,9 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця скоротився на 0,5% - до 486,9 млрд. грн. Зокрема, депозити юридичних осіб скоротилися на 5,2% - до 172,2 млрд. грн., депозити фізичних осіб збільшилися на 2,4% - до 314,7 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень скоротився на 0,8% - до 787,2 млрд. грн. При цьому окремі дані щодо кредитів юридичним і фізичним особам НБУ не надає.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 4,2% – до 184,6 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 19,4 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів становив 14,9 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 7,7 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець місяця становив 4,3 млрд. грн.

У січні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 62 млн. грн., операцій із рефінансування банків - 3 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарна база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.

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Активи українських банків у січні скоротилися на 0,6% - до 1,053 трлн. грн.

Активи банків у січні скоротилися на 0,6% - до 1,053 трлн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,2% - до 1,210 трлн. грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 68,1%, вкладення у цінні папери — 6,9%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,2%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,7%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,5%

Зобов`язання банків скоротилися на 0,2% - до 895,8 млрд. грн., з яких кошти фізосіб становили 313,1 млрд. грн., або 35%, кошти суб`єктів господарювання — 177,6 млрд. грн., або 19,8%, міжбанківські кредити і депозити - 164,6 млрд. грн., або 18,4%.

Капітал банків у січні скоротився на 2% - до 157,6 млрд. грн. і становив 15% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків залишався на рівні 171,9 млрд. грн.

Станом на 1 лютого 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України (у січні НБУ відкликав банківську ліцензію і почав процедуру ліквідації банку «Столиця»).

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ГПУ перевіряє «Нафтогаз» щодо розрахунків за спожитий газ, заявляє Близнюк

Генеральна прокуратура України перевіряє НАК «Нафтогаз України» щодо розрахунків за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК повідомив під час селекторної наради з регіонами.

«Генеральна прокуратура розбирається з «Нафтогазом», чому не йдуть розрахунки», - сказав міністр.

Він також звернувся до керівництва регіонів з вимогою підвищити рівень розрахунків за спожитий газ, оскільки "можливі судові позови".

Як повідомляв УНІАН, за даними НАК «Нафтогаз України», підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий у 2012 році газ 1,857 млрд. грн.

На 6 лютого ц.р. підприємства ТКЕ з початку року спожили природного газу на суму 2,5 млрд. грн., сплатили – 597,4 млн. грн., зокрема пільгами і субсидіями – 30,8 млн. грн.

Середній по Україні рівень розрахунку за газ становить 24,3%.

Також, за даними НАК «Нафтогаз України» заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий у 2011 році газ становить 6,054 млрд. грн., а середній рівень розрахунків за газ у 2011 році – 64,1%.

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Азаров запропонував Латвії купувати українську електроенергію

Україна пропонує Латвії купувати до 500 МВт електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію зробив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром Латвії Валдісом ДОМБРОВСКІСОМ у Ризі.

«Ми сьогодні в переговорах запропонували уряду Латвії можливість експорту електроенергії до цієї країни», - сказав М.АЗАРОВ у ході свого виступу в Латвійському Університеті.

Довідка УНІАН. Україна в 2011 році збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 6,433 млрд. кВт/год.

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УНІАН