Президент Ірану незабаром оголосить про нові проекти в ядерній сфері

Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД обіцяє незабаром оголосити про нові успіхи в галузі ядерних досліджень.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Рейтер», про це М.АХМАДІНЕЖАД заявив на державному телебаченні.

«Найближчими днями світ стане свідком оголошення Іраном про дуже важливі й великі досягнення в ядерній сфері», - сказав М.АХМАДІНЕЖАД.

США і низка інших країн Заходу звинувачують Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома.

Офіційний Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована лише на задоволення потреб країни в електроенергії.

Глави МЗС 27 країн ЄС наприкінці січня схвалили введення ембарго на поставки нафти з Ірану. В рамках нового пакета санкцій передбачається, що до 1 липня 2012 року всі члени Євросоюзу, що купують нафту у Тегерана, повинні будуть повністю припинити імпорт з цієї країни.

Нові санкції було введено у зв`язку з тим, що Іран, на думку Євросоюзу, як і раніше, не бажає співробітничати з міжнародним співтовариством з питань, пов`язаних із розвитком атомної програми.

У відповідь іранська влада пригрозила перекрити Ормузький пролив - ключовий морський шлях для транспортування нафти з Персидської затоки. США, у свою чергу, стягнули в район Персидської затоки авіаносну групу.

"Шістка" міжнародних посередників, до складу якої входять Росія, Китай, США, Франція, Велика Британія і Німеччина, з 2003 року спільно з МАГАТЕ добивається від Ірану припинення робіт зі збагачення урану, які можуть представляти загрозу режиму ядерного нерозповсюдження.

Переговори було перервано в 2009 році, коли рада керівників МАГАТЕ засудила Іран за будівництво другого заводу зі збагачення урану.

Чергові переговори між МАГАТЕ й Іраном відбудуться наприкінці лютого. Попередня поїздка представників МАГАТЕ до Ірану відбулася на запрошення іранської сторони 29 - 31 січня.