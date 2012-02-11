Збірна Польщі отримає премію у 0,5 млн. євро, якщо вийде у чвертьфінал Євро-2012

Варшава. Національна збірна Польщі отримає премію в сумі близько 0,5 млн. євро, якщо вийде у чвертьфінал, перемігши у груповій фазі матчів Євро-2012.

Про це польській газеті Przegląd Sportowy повідомив голова Польсьокї національної футбольної федерації Гжегож ЛЯТО.

"Ми отримаємо від УЄФА премію і хочемо цими грошима поділитися з футболістами, бо це завжди для них додаткова мотивація. Так роблять усі країни, хоча кожна ділить по своєму", - сказав він.

Г.ЛЯТО відзначив, що федерація планує віддати гравцям половину коштів, отриманих за результати на матчах Євро-2012.

Газета зазначає, що УЄФА кожну перемогу оцінює в 1 млн. євро, а нічию - у півмільйона євро.

Г.ЛЯТО не уточнив, скільки гравці можуть отримати за вихід у півфінал та фінал, але газета пише, що премія УЄФА за перемогу у Єврочемпіонаті становить 7,5 млн. євро.