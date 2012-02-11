Десятки селищ ізольовані від зовнішнього світу в Італії через сильні холоди
16:32, 11 лютого 2012Різне
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Десятки селищ і більш як тисяча чоловік ізольовані від зовнішнього світу в центрі та на півдні Італії через сильні холоди, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на ІТАР-ТАСС.
Через снігопад перекрито місцеві дороги, не ходили поїзди, були закриті аеропорти.
У столиці Італії діє розпорядження мера міста, яке забороняє рух транспорту без спеціальних ланцюгів на колесах.
Водночас у Римі працює метрополітен і більшість автобусних і трамвайних ліній.
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