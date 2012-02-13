Курс НБУ на 13.02.12
09:04, 13 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 13.02.12100 USD - 798.9900 (10 лютого - 798.9900)100 EUR - 1053.7879 (10 лютого - 1061.6979)10 RUR - 2.6729 (10 лютого - 2.6921)Облікові курси банківських металів на 13.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137066.73 (10 лютого-138464.97)961 XAG 10 Срібло-2680.61 (10 лютого-2700.59)962XPT10Платина-131673.55(10 лютого-133031.84)964XPD10Паладій-56089.10 (10 лютого-57047.89)
Офіційний курс НБУ на 13.02.12
100 USD - 798.9900 (10 лютого - 798.9900)
100 EUR - 1053.7879 (10 лютого - 1061.6979)
10 RUR - 2.6729 (10 лютого - 2.6921)
Облікові курси банківських металів на 13.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-137066.73 (10 лютого-138464.97)
961 XAG 10 Срібло-2680.61 (10 лютого-2700.59)
962XPT10Платина-131673.55(10 лютого-133031.84)
964XPD10Паладій-56089.10 (10 лютого-57047.89)
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