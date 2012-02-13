ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Кабмін спростував чутки про повернення техогляду» пише: чутки про повернення обов`язкового техогляду для приватних власників транспортних засобів - "класичний приклад інформаційного вірусу". Таку заяву зробила прес-служба Кабміну...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-oproverg-sluhi-o-vozvrate-tehosmotra-173402/

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Також «Діло» в публікації «На банк «Хрещатик» знайшли покупця» пише: цього тижня може бути підписаний договір про продаж пакета акцій банку "Хрещатик". У самій фінустанові підтвердили, що на акції банку є покупець, але коментувати інші подробиці переговорів відмовилися...

http://delo.ua/finance/na-bank-hreschatik-nashli-pokupatelja-173357/

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«Діло» у публікації «Страховики не зуміли заробити на Євро-2012» пише: на страхування будівельно-монтажних ризиків об`єктів Євро-2012 українські компанії заробили лише соту частину того, що прогнозувалося раніше. За весь час підготовки застраховані лише два об`єкти Євро-2012, які зводилися за бюджетні кошти ...

http://delo.ua/finance/strahovschiki-ne-sumeli-zarabotat-na-evro-2012-173364/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ціна витає в повітрі», в якому пише: українська ГТС вже двічі оцінювалася: у 2007 році - в $ 24,8 млрд., а в 2009 році - в $ 9,9 млрд. У Кабінеті міністрів планують провести ще одну оцінку ГТС, але на цей раз за допомогою одного з найбільших світових аудиторів. На думку експертів, справедлива вартість, швидше за все, виявиться ближче до верхньої межі, хоча за останні п`ять років актив втратив в ціні...

http://www.kommersant.ua/doc/1872337

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бюджет готують до послання», в якому пише: значення щорічного послання президента до парламенту, як і вплив глави держави на бюджетну політику, будуть посилені. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект Віктора Януковича, який зобов`язує органи виконавчої влади під час формування державного і місцевих бюджетів орієнтуватися на пропозиції президента. Депутати вже заявили, що законопроект позбавляє їх можливості впливати на бюджетний процес. Змінами задоволені поки тільки представники місцевих органів влади - у них з`явиться шанс вимагати збільшення фінансування тих напрямків, які вкаже президент... http://www.kommersant.ua/doc/1872323

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Населення пустять на ринок» пише: Національний банк вніс зміни до положення про роботу свого депозитарію з обліку державних облігацій, створивши умови для неттингу ОВДП, що дозволить фізособам продавати і купувати ці папери на вторинному ринку...

http://finance.eizvestia.com/full/naselenie-pustyat-na-rynok

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Торгівлю визнали невиправною», в якому пишуть: законопроект про ринок торгівлі - плід десятирічних зусиль українських законодавців - можуть відправити у стіл і почати роботу спочатку. Згідно з висновками Ради підприємців, документ не обійдеться точковими поліпшеннями і корекцією окремих статей, він повинен бути повністю перероблений...

http://state.eizvestia.com/full/torgovlyu-priznali-neispravimoj

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Газета «Сьогодні» у публікації «Новий термінал «Борисполя» відкриють у березні: зараз там імітують пасажирів» пише: найбільший зал в Україні буде обладнаний телескопічними трапами, ліфтами і горизонтальним ескалатором...

http://www.segodnya.ua/news/14338018.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Після сиру Росія може заборонити український шоколад - експерт» пише: Україна найближчим часом не зможе переорієнтувати експорт сиру на ринки інших країн, вважає експерт...

http://www.segodnya.ua/news/14338068.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Податковий кодекс: Рада підіграє малому бізнесу, не забувши про преференції для "друзів"?» Пише: у ВР зареєстровано черговий законопроект, який містить ще одну порцію податкових нововведень. Документ яскраво ілюструє, що практика внесення «необхідних для своїх» норм під прикриттям удосконалення податкового законодавства набирає обертів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/119661

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Український сир знову в російській мишоловці» пише: "сирна війна", можливо, стане приводом для українських сироварів переглянути свою експортну політику. І якщо якість продукції поки не дозволяє вийти на ринок ЄС, то варто зайнятися її підвищенням, щоб потім знову не кусати лікті після чергового ембарго...

http://economics.unian.net/ukr/detail/119572

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Путін розпланував соціальну політику до 2020 р.» пише: в Росії рівень соціальних гарантій «набагато» вищий, ніж в країнах «з порівнянним рівнем продуктивності праці та доходами на душу населення», пише Володимир Путін у своїй черговій програмній статті...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1501504/k_2018_g_putin_obeschaet_vracham_i_professure

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Також «Ведомости» у публікації «Росія може залишитися без половини вина» пишуть: сильний вітер і морози, що встановилися на півдні Росії, можуть завдати страшної шкоди виноробству...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1501382/morozhenoe_vino

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Видання «Известия» в публікації «Обов`язкова установка ГЛОНАСС на транспорті відкладена на рік» пише: згідно зі свіжим наказом Мінтрансу, для повсюдного впровадження навігаційного обладнання встановлюється новий дедлайн - 1 січня 2013 року. А таксі отримали відстрочку ще на рік...

http://izvestia.ru/news/515122

(УНІАН)