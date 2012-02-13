Завтра у Нижньому Новгороді відбудеться зустріч голів МЗС України та Росії

Москва. 14 лютого, у день 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Російською Федерацією і Україною, у Нижньому Новгороді відбудеться зустріч глав МЗС України і Росії Костянтина ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА.

Як повідомляє офіційний сайт МЗС РФ, у Нижньому Новгороді пройде шосте засідання Підкомітету з міжнародної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії за участю міністрів закордонних справ двох країн.

Як співголови підкомітету, міністри проведуть переговори з широкого кола питань двосторонніх відносин і «гарячих» міжнародних тем. Особливу увагу буде приділено взаємодії в боротьбі з новими викликами і загрозами у різних форматах, врегулюванню регіональних конфліктів, співпраці між консульськими службами МЗС Росії і України, а також прикордонній проблематиці, зокрема ходу переговорів про розмежування в Азовському і Чорному морях, в Керченській протоці.

У рамках засідання відбудеться робоча зустріч статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ РФ Григорія КАРАСІНА і першого заступника міністра закордонних справ України Руслана ДЕМЧЕНКА, які очолюють російські і українські частини Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України.

Планується ухвалення Спільної заяви міністрів з нагоди 20-річчя з дня встановлення дипломатичних відносин, а також Плану взаємодії між міністерствами закордонних справ двох країн на 2012 рік.

Крім того, відбудуться відкриття Генерального консульства України у Нижньому Новгороді, церемонія покладання квітів до пам’ятнику Мініну і Пожарському і до меморіальної дошки Шевченка, презентація фотовиставки, присвяченої 20-річчю встановлення дипвідносин між Росією і Україною.

Після цього К.ГРИЩЕНКО зустрінеться з викладачами і студентами Нижегородського державного лінгвістичного університету ім. Добролюбова.

«Ми налаштовані на проведення майбутньої зустрічі у традиційно доброзичливій атмосфері, на конструктивний діалог і спільний пошук зважених взаємоприйнятних рішень з актуальних питань, що представляють обопільний інтерес», - заявили у МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, плануються, що К.ГРИЩЕНКО і С.ЛАВРОВ прибудуть до Нижнього Новгорода 13 лютого ввечері і проведуть робочий обід.

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