Азаров зобов’язав міністрів особисто спілкуватися з журналістами

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ зобов’язав міністрів після засідань уряду особисто спілкуватися з журналістами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на минулому засіданні Кабінету міністрів України члени уряду отримали вказівку посилити системну роботу із засобами масової інформації з роз’яснення мети та змісту проведення соціально-економічних реформ. Також керівникам відомств поставлено завдання забезпечити особисте спілкування із журналістами з метою оприлюднення рішень, ухвалених урядом.

«Для того, аби громадяни України мали змогу отримувати інформацію про роботу органів влади з перших вуст - безпосередньо від керівників міністерств і відомств - щосереди після завершення засідань Кабінету міністрів кожен міністр повинен ввести в постійну практику особисте спілкування з журналістами. Місцем для проведення інтерв’ю та коментування діяльності уряду визначено хол біля прес-центру Секретаріату Кабінету міністрів (6-й поверх, Будинку уряду)», - сказано у повідомленні.

Після неодноразових зустрічей прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з представниками мас-медіа, зокрема, головними редакторами ЗМІ, блогерами, а також враховуючи пропозицій Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова при Президентові України, глава уряду доручив забезпечити журналістів, які висвітлюють діяльність уряду, максимально зручними та комфортними умовами роботи.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну вже врахував зауваження, які надійшли від ЗМІ, зокрема, щодо завчасного інформування про брифінги, які проводяться у прес-центрі Кабінету міністрів. Наразі разом з анонсом про проведення засідання уряду оприлюднюються теми брифінгів та імена спікерів.

Водночас прес-служба Кабміну готова розглянути й інші пропозиції щодо покращення організації роботи журналістів. Для цього пропонується, щоб представники ЗМІ завчасно направляли свої пропозиції стосовно участі у брифінгах та коментуванні керівників міністерств та відомств. Про свої побажання працівники ЗМІ можуть повідомити за телефонами акредитації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю (або надіслати на електрону адресу accreditgovua@ukr.net з поміткою в темі повідомлення «пропозиції по брифінгах»).

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів запрошує працівників ЗМІ до співпраці, аби мати можливість якнайповніше врахувати всі їхні побажання та зауваження під час організації такої роботи.

«Переконані, що саме оперативне та об’єктивне висвітлення діяльності уряду значною мірою сприяє налагодженню суспільного діалогу, підвищенню ефективності діяльності влади та дієвому громадському контролю за роботою виконавчої влади», - сказано у повідомленні.