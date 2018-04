Азаров у Ризі: офіційний візит не без нервів і сюрпризів

Прем`єр-міністр України Микола Азаров під кінець минулого тижня здійснив перший офіційний візит до Латвії. До останнього моменту, за інформацією джерел у дипломатичних колах, були сумніви в тому, що він взагалі відбудеться, враховуючи охолодження відносин України та Європейського Союзу. Але поїздка не зірвалася, навпаки програма візиту Миколи Яновича повністю відповідала статусу офіційного, і навіть передбачала зустріч з президентом Латвії Андрісом Берзіньшем у форматі «робочої вечері» в його резиденції «Ризький замок». Такий «спосіб» спілкування, за твердженням представників української делегації, глава Латвії використовує вкрай рідко.

Вечеря відбулася в п`ятницю 9 лютого - відразу після прибуття Азарова в Ригу. За інформацією прес-служби українського уряду, прем`єр-міністр передав Берзіньшу «щирі вітання від президента України Віктора Януковича». Також були обговорені «актуальні питання двостороннього співробітництва і потенціал його розширення».

Вранці, після спільного покладання квітів до Монументу Свободи, прем`єри двох країн вирушили на робочі переговори у вузькому та розширеному складі. Потім глави урядів вийшли до журналістів, аби відповісти, як повідомили їх прес-секретарі, на 2-3 питання, оскільки на спілкування з пресою було відведено лише 10 хвилин.

Азаров відмовився коментувати ситуацію з Тимошенко

Перше питання представників українських ЗМІ стосувалося перспектив підписання угоди про асоціацію з ЄС. Судячи з відповіді українського прем`єра, ніяких позитивних зрушень у цьому плані немає. Швидше навпаки. Якщо в уряді України в грудні відзначали, що парафування документа можна очікувати «через кілька тижнів» і навіть у березні, то Микола Янович заявив, що зараз рахунок йде на місяці.

«З точки зору технічного боку - парафування, воно може бути здійснено в найближчі кілька місяців. Треба розуміти, що це досить трудомісткий процес технічної звірки текстів», - сказав він.

При цьому Азаров не забув нагадати, що угода про вільну торгівлю, що входить до договору про асоціацію, однаково потрібна як Україні, так і ЄС.

«Я не ставив би навіть питання, для кого він вигідніший - для України чи для країн Європейського Союзу», - зазначив Азаров.

Він також дав зрозуміти, що Україна має намір вжити певних заходів, щоб полегшити ратифікацію угоди в Європарламенті і парламентах країн - членів ЄС. «Як буде проходити ратифікація - давайте не будемо заглядати вперед. У нас ще достатньо часу, аби забезпечити відповідне проходження цього непростого документа. Я глибоко переконаний, що інтереси нашої співпраці, це - інтереси стратегічні, і вони повинні переважати над різними кон`юнктурними ситуаціями».

Те, що Микола Янович, говорячи про «кон`юнктурні ситуації», мав на увазі не що інше, як ситуацію з Юлією Тимошенко, здогадалися не тільки українські, але й латвійські журналісти. Варто зазначити, що до цього моменту представники місцевих ЗМІ взагалі не збиралися ставити питання прем`єрам. Модератор процесу - прес-секретар латвійського прем`єра - попередив українців, що друге питання знову від них. Але буквально через кілька секунд про питання заявив латвійський журналіст. Ситуацію переграли і, дотримуючись черговості, право задати питання надали йому. Питання було адресовано Валдісу Домбровскісу і стосувався знову таки Тимошенко.

Латвійський прем`єр підтвердив, що обговорював цю тему під час розмови з українським колегою. «Дійсно, під час нашої розмови «тет» з паном прем`єром ми піднімали це питання. Ми сказали, що це питання важливе не тільки для Латвії, але й для Європейського Союзу загалом. І можливо навіть це питання якимось чином буде прив`язане до розгляду принципу «more for more» *, - сказав він.

*** Принцип «more for more» («більше реформ за більшу допомогу» (more reforms for more funds) використовується під час підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У продовження теми інший латвійський журналіст звернувся до Азарова з проханням також прокоментувати ситуацію з Тимошенко. За реакцією нашого прем`єра було видно, що він, м`яко кажучи, не зрадів такому повороту і не налаштований говорити на цю тему. В результаті, у досить тісному залі, де знаходилося близько 50-ти представників ЗМІ, виникло деяке пожвавлення. Щоб згладити ситуацію, модератор нагадав, що питання було адресовано латвійському, а не українському прем`єру. У відповідь прохання прозвучало більш наполегливо. «Будьте ласкаві, пане Азаров, прокоментуйте ситуацію з пані Тимошенко», - звернувся до українського прем`єра все той же журналіст. Наполегливість не принесла бажаного результату - Азаров промовчав.

Модератор оголосив про наступне питання. Воно стосувався переговорів з Росією про зниження ціни на газ, що актуально і для України, і для Латвії. Зал знову пожвавився. «Скільки ж зараз коштує газ», - навперебій почали запитувати як латвійські, так і українські журналісти. Домбровскіс зізнався, що вартість залишається досить високою і все, чого вдалося досягти, це зберегти раніше отриману знижку в 15%. Це він назвав «відносним успіхом». Однак на питання про ціну газу так і не відповів.

У неформальному спілкуванні місцеві журналісти розповіли українським колегам, що ціна газу для Латвії є комерційною таємницею і офіційно не називається. Сьогоднішня «двостороння» спроба преси дізнатися її у прем`єрів не мала успіху.

Азаров не знав, перед ким виступає...

Після прес-конференції Микола Азаров вирушив до Латвійського університету, де планував поспілкуватися зі студентами і викладачами.

Прем`єр розповів про проведені реформи і досягнуті економічні результати в Україні. З`ясувалося, що наші викладачі платять менші податки, ніж їх латвійські колеги. Зачепив Азаров і так зване «сирне» питання, передавши таким чином «привіт» Росії. «У нас сири прекрасної якості. Звичайно, ніякої пальмової олії немає», - сказав він. До того ж пожартував - «навіщо нам в сири додавати пальмову олію? У нас своєї вистачає». Чесно кажучи, після такого жарту перше, що спало на думку – це питання: куди ж тоді йде імпортована в Україну пальмова олія? В морозиво, інші молочні продукти, і кондитерку?..

Перейшовши до газової теми Азаров передав ще один «привіт». На цей раз не тільки РФ, але і ЄС. Він заявив, що Україна практично домовилася з новими постачальниками про закупівлю газу та нафти. «Ми ведемо переговори і практично вже домовилися про інших постачальників нафти і газу», - сказав він. Що ж до створення тристороннього газового консорціуму, то, на думку українського прем`єра, в Євросоюзі немає достатньої політичної волі для цього.

«Якби була політична воля, так само як і в усуненні економічної та фінансової кризи, то давним-давно і криза була б усунена, і консорціум був би створений. А так, в основному, як ви правильно сказали, уповільнений стан», - сказав Азаров.

При цьому і сам Микола Янович, і офіційні особи та журналісти, які супроводжували його, думали, що спілкування відбувається саме зі студентами університету. Правда, деякі з них виглядали дещо молодо, навіть для першокурсників.

Всіх чекав сюрприз...

Насправді, вже під кінець спілкування прем`єра з молоддю з`ясувалося, що в залі зібралися... учні ризької української середньої школи. Ближче до кінця дискусії слово взяла її директор і радісно, з почуттям гордості за вихованців, попросила їх встати. Піднявся майже весь зал - більше сотні людей. Відсутність студентів директор пояснила тим, що її учні мали можливість прийти до університету задовго до зустрічі і зайняли практично всі місця. Так що для студентів їх не залишилося.

Ситуація виглядала кумедно... Залишається тільки здогадуватися, яку мову спілкування Азарову довелося б вибирати і на якій говорити, якби йому анонсували зустріч з учнями української школи у Ризі?!

Політика - політикою, але економічні відносини треба розширювати...

Наступним пунктом програми значився «круглий стіл» з латвійськими бізнесменами, які проявляють інтерес до співпраці з нашою країною і вже працюють з українськими партнерами. Він проходив у готелі Radisson Blu Daugava, де і проживала українська делегація.

Латиші робили акцент на вдосконаленні та розширенні транзитних можливостей обох країн, зокрема, розвитку проекту контейнерного поїзда «Зубр» для того, аби забезпечити постачання вантажів з Туреччини в скандинавські країни. Обговорювали можливості співробітництва в галузі вагонобудування. Після різкого скорочення двостороннього товарообігу в 2009 році на більш ніж 40%, темпи торгівлі на сьогоднішній день практично надолужено і перевищують 50 млн. доларів. Прем`єри обох країн відзначили, що потенціал для нарощування показників у цій галузі є. Азаров підкреслив, що у відносинах з Латвією немає жодних проблемних або спірних питань. Домбровскіс, у свою чергу, сказав, що Латвія може стати основним партнером України в регіоні.

Прощаючись зі своїм колегою в холі готелю, Азаров підкреслив, що йому потрібно ще провести зустріч зі спікером сейму і відвідати Музей окупації Латвії. Ці заходи проходили без участі преси.

Варто зазначити, що всі заходи за участю українського прем`єра або глав урядів обох країн проходили з мінімальними обмеженнями свободи пересування рижан і гостей міста на вулицях, і практично без обмежень в приміщеннях університету та готелі.

Юрій Дощатов (УНІАН)