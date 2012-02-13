Анонс на 14 лютого

* Прес-конференція на тему: "Загроза паводків та підтоплень в Україні: чого очікувати і як їм запобігти?". Учасники: Василь Квашук, директор Департаменту цивільного захисту МНС України; Олексій Чунарьов, заступник голови Держводагентства України; Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги; Дмитро Савчук, завідувач лабораторією шкідливої дії вод Інституту водних проблем і меліорації НААНУ.

* Круглий стіл на тему: «До чого призведе торгова війна України з Росією?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: В чому справжня причина відмови Росії від ряду української продукції? Якою має бути відповідна реакція України? Чи зможе Росія замінити Україні МВФ? Чим закінчиться торгова війна? Чи можливий компроміс? Учасники: Анатолій Кінах, президент УСПП; Вадим Новинський, президент групи компаній «Смарт-холдинг»; Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України; Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні; Микола Катеринчук, народний депутат України, голова Європейської партії України; Геннадій Новиков, голова Аграрного союзу України; Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології.

* Прес-конференція на тему: "Прогноз весняного паводка 2012 року на річках України та підготовка до його пропуску". Організатор - Державне агентство водних ресурсів України. Учасники: Олексій Чунарьов, заступник голови Держагентства водних ресурсів України; Микола Кульбіда, начальник Українського гідрометеорологічного центру.

* Прес-конференція на тему: «Рейдерство в Україні: найпоширеніші схеми захоплення і ризики для бізнесу». Учасники: директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько та юрист Олександр Серьогін.

* Відбудеться прес-брифінг представника Мінвуглепрому.

* Круглий стіл на тему: «Капітал і мистецтво». Буде обговорюватися позитивний і негативний досвід роботи зі спонсорами і меценатами, етичні складові меценатства як інструменту промоції та його ефективність. Буде презентовано проект реконструкції «Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара».

* Відбудеться презентація публікації за результатами Першого форуму Україна-Росія-НАТО «Співпраця з НАТО: переваги для Росії та України». Організатор - Інститут світової політики. Також відбудеться відеоконференція з Москвою, в якій візьмуть участь російські експерти з питань безпеки. Форум організований Інститутом світової політики у партнерстві з Московським Центром Карнегі за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та Інформаційного бюро НАТО в Росії. Провідні європейські, українські та російські експерти обговорили нове бачення відносин між Києвом, Кремлем і НАТО.

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