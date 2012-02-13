ТОП-10 (13 лютого)

Переможцем конкурсу з продажу "Вінницяобленерго" визнано ЛЕО

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, реалізаційна ціна держпакету 50% "Вінницяобленерго" становила 176 млн. 200 тис. грн.

Під час аукційних торгів, що відбулися сьогодні, 13 лютого, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Вінницяобленерго" - ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) і VS Energy International Ukraine - було проведено 5-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 1 млн. 680 тис. грн., в результаті чого "Луганське енергетичне об`єднання" запропонувало за 50% "Вінницяобленерго" вищу ціну у 176 млн. 200 грн., що на 8 млн. 550 тис. грн. більше його початкової ціни (167 млн. 650 тис. грн. – УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ЛЕО запропонувала за 50% "Вінницяобленерго" 167 млн. 750 тис. грн., VS Energy International Ukraine запропонував за пакет, що приватизується, 167 млн. 800 тис. грн.

Нагадаємо, початкова вартість державного пакету акцій "Вінницяобленерго" складала 167 млн. 650 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% акцій "Вінницяобленерго", на якому під час аукціонних торгів мали визначити покупця цього пакету, не відбулося через відсутність кворуму, конкурс було перенесено на 13 лютого п.р.

До участі у конкурсі з продажу 50% "Вінницяобленерго" ФДМУ спочатку були допущені три компанії - ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Проте пізніше Фонд держмайна переглянув своє попереднє рішення і відмовився допустити до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ «Вінницяобленерго» одного з раніше допущених учасників – ПАТ «Львівобленерго».

Представники "Львівобленерго" вже заявили, що компанія має намір звернутися до суду з вимогою визнати результати сьогоднішнього конкурсу недійсними.

Довідка УНІАН. ПАТ „АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% – у власності юридичних осіб і 1,14% – фізичних осіб.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, яку контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

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«Енергетичну Україну ТВ» визнано переможцем конкурсу з продажу "Закарпаттяобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав ТОВ «Енергетична Україна ТВ» переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, реалізаційна ціна держпакета 50% "Закарпаттяобленерго" становила 140 млн. 700 тис. грн.

Під час аукціонних торгів, що відбулися сьогодні, 13 лютого, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета "Закарпаттяобленерго" - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 1 млн. 400 тис. грн., внаслідок чого «Енергетична Україна ТВ» запропонувало за 50% "Закарпаттяобленерго" найвищу ціну в 140 млн. 700 тис. грн., що на 5 млн. 700 тис. грн. більше за початкову ціну (135 млн. грн. – УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ЛЕО запропонувала за 50% "Закарпаттяобленерго" 135 млн. грн., «Енергетична Україна ТВ» запропонував за пакет 135 млн. 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакета акцій - 135 млн. грн. Конкурс з продажу 50% "Закарпаттяобленерго" мав відбутися 20 січня 2012 року. ФДМУ допустив до участі в конкурсі обидві компанії, що подали заявки - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» і ВАТ«Енергетична Україна ТВ».

Проте намічене на 20 січня засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій "Закарпаттяобленерго", під час якого мав бути визначений покупець цього пакету, не відбулося через відсутність кворуму, і конкурс було перенесено на 13 лютого.

ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).

У грудні 2011 р. Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання більш як 50% в статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, що контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, що контролюється російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

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Європейський Союз продовжує надавати допомогу Україні – Тейшейра

Голова представництва Євросоюзу в Києві Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА спростував інформацію, що з`явилася в українських ЗМІ, про те, що нібито Європейський Союз припинив надання допомоги Україні.

“Це не так. Євросоюз продовжує надавати свою допомогу", – сказав він в інтерв`ю "5-у каналу".

Ж.ТЕЙШЕЙРА уточнив, що припинено виконання лише деяких програм "в очікуванні рішень української влади щодо виконання вимог, які передбачені впровадженням цих програм".

Він відзначив, що за останні півтора роки з`явилися проблеми з самим освоєнням допомоги, із здатністю використовувати ті кошти, які надає Європейський Союз. "Зараз менше зрозуміло, як відбувається координація всієї діяльності, пов`язаної з використанням допомоги ЄС, із збільшенням кількості адміністративних перешкод та іншими складнощами", – сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

"Хочу також додати, що впродовж останніх декількох місяців докладається додаткових зусиль, зокрема, з боку комісара ФЮЛЕ (комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ – УНІАН) і першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА. Вони разом намагаються подолати ті перешкоди, які виникли в цій сфері", – додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Раніше "КоммерсантЪ Украина" написала, що джерело в Єврокомісії нібито заявило газеті, що припинено реалізацію всіх секторальных програм бюджетної підтримки, в рамках яких Києву виділялося безвідплатне фінансування.

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МВФ може не дати Україні кредит через недотримання демократичних принципів – Гордон

Міжнародний валютний фонд може не дати Україні кредит, якщо вона не дотримуватиметься демократичних принципів.

Про це заявив заступник держсекретаря США Філіп ГОРДОН в інтерв’ю телеканалу ТВі, показаному в неділю.

«Зауважте, Міжнародний валютний фонд зазвичай фокусується на конкретних економічних показниках. Але я маю сказати, що коли країна порушує демократичні принципи, міжнародним організаціям, навіть суто фінансовим, стає складно таку державу підтримувати. Особливо в умовах, коли багато інших країн намагаються отримати кредити МВФ", - цитує Ф.ГОРДОНА Українська правда.

«Отже, навіть якщо демократія не є формальним критерієм для МВФ, я думаю, справедливо буде сказати, що міжнародне співтовариство буде менш схильним підтримувати країну, яка не дотримується демократичних принципів», - додав він.

«Коли ми говоримо, що Україні треба провести деякі зміни, перш ніж наші відносини почнуть розвиватися, то це об’єктивна необхідність. І, зрештою, якщо відносини Україні зі світом і Європейським Союзом не будуть розвиватися, це буде для нас дуже прикро. Але найбільше від цього втратить сама Україна», - наголосив заступник держсекретаря США.

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Україна пройшла найхолодніший період зими. Високого весняного водопілля не буде?

Україна пройшла найхолодніший період цієї зими. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола КУЛЬБІДА.

Він нагадав, що 10-12 лютого на території України спостерігалося посилення морозів до мінімальної позначки мінус 25-30 градусів за Цельсієм, а в деяких областях – температура повітря була навіть нижчою за 30 градусів.

Однак у найближчі два дні, за прогнозом гідрометцентру, територією України пройде невеликий циклон, завдяки якому дещо потепліє і йтиме сніг.

М.КУЛЬБІДА зазначив, що з 14 лютого в Україні спостерігатиметься послаблення морозів і підвищення температури. Зокрема, за його словами, мінімальна температура на території України у ці дні становитиме мінус 14-19 градусів за Цельсієм уночі і мінус 6-11 - градусів удень. 15-17 лютого середня температура - як удень, так і вночі - підвищиться ще на три градуси за Цельсієм, і в наступні дні спостерігатиметься подальше незначне потепління.

Директор гідрометцентру додав, до такі температурні режими триватимуть до кінця лютого.

«Будемо вважати, що найбільш холодні періоди цієї зими Україна вже пережила», - сказав М.КУЛЬБІДА.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою буде погода в березні, директор гідрометцентру сказав, що зараз важко точно спрогнозувати температуру повітря на наступний місяць, однак зазначив, що в цілому вона не відхилятиметься від середніх показників, тобто швидкого потепління чекати не слід.

Він додав, що таким чином весна в Україну прийде цього року в нормальні строки, тобто в середині березня.

Також, за його словами, на сьогодні немає підстав очікувати високого весняного водопілля, на сьогодні в Україні снігозапаси становлять від 10 до 16 мм, що є меншим за норму.

Разом з тим, у річках, зокрема, у Дніпрі, Десні та Прип’яті, рівень накопичення снігу та криги дещо перевищує норму.

Однак, як зауважив М.КУЛЬБІДА, рівень весняного водопілля обумовлюється цілим комплексом чинників, і «на сьогодні немає підстав очікувати високого весняного водопілля».

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Зразки українського сиру відправлено до іноземних лабораторій

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила зразки українського сиру в іноземні лабораторії для експертизи на відповідність стандартам якості.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив голова Держветфітослужби Іван БІСЮК.

«Ми паралельно проводимо дослідження в лабораторіях інших країн. Минулого тижня було відправлено 4 зразки», - повідомив І.БІСЮК, відзначивши, що зразки відібрано з продукції, виробленої до початку року підприємствами, які звинуватили у фальсифікаті і обмежили експорт до РФ.

За його словами, результатів дослідження можна очікувати в середині березня.

Відповідаючи на питання, чи за результатами дослідження прийматимуться якісь дії чи санкції, І.БІСЮК сказав, що «ці результати, швидше за все, для підтвердження того, що ми правильно проводимо дослідження в нашому інституті і наших лабораторіях».

При цьому він відзначив, що ветфітослужба продовжує проводити дослідження сирів у власних лабораторіях, і «на п`ятницю на вечір у всіх пробах, які ми проводили з дослідження сирів, ми рослинних жирів не знайшли ніде».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання постачання сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

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Держветфітослужба просить росіян проінспектувати українських виробників сиру

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України надіслала Росспоживнагляду листа з проханням провести інспекцію українських виробників сиру на предмет експорту до РФ.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив глава Держветфітослужби Іван БІСЮК.

«Про інспекцію ми ще з ними домовлятимемося. Ми офіційний лист надіслали з пропозицією найближчим часом надіслати робочу групу для інспекції», - повідомив І.БІСЮК, відзначивши, що конкретна дата проведення перевірок обговорюватиметься після того, як Росія повідомить про готовність провести інспекцію.

За його словами, висновки щодо якості українських сирів можна буде зробити після того, як українські і російські фахівці відберуть проби і проведуть дослідження продукції. «Ми на заводі у присутності всіх відберемо проби сиру з усіх партій, вони для себе, ми для себе. Паралельно проведемо дослідження, можливо, спільними робочими групами, і після цього будуть якісь висновки, буде спільна робоча нарада, на якій будуть підбиті підсумки і прийнято якесь рішення», - сказав І.БІСЮК.

Крім того, він повідомив, що сторони мають намір звірити методики проведення досліджень. «Ми з Росспоживнаглядом домовилися про те, щоб звірити наші методики, звірити ДСТУ, за якими проводяться дослідження, чи збігаються вони, чи правильно ми або вони роблять», - сказав глава Держветфітослужби.

Крім того, він закликав не загострювати ситуацію, що склалася навколо заборони низці українських виробників експортувати продукцію до РФ. «Ми просимо, щоб в цей процес ніхто не втручався. Нехай працюють фахівці, між собою обмінюються інформацією — це швидше сприятиме розблокуванню ситуації, ніж нагнітання навколо цього пристрастей», - відзначив І.БІСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ. Вони обговорили питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії і домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

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У наших сирах рослинних жирів немає – голова Держветслужби

«Ті результати досліджень, які ми маємо зараз, дають підстави нам сміливо говорити, що у наших сирах рослинних жирів немає». Таку думку Інституту Горшеніна висловив голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК напередодні круглого столу «До чого призведе торгова війна України та Росії?».

За його словами, «це не тільки ми говоримо, це говорять і незалежні експерти, і незалежні лабораторії, «Укрметртестстандарт», лабораторії ветеринарної медицини тощо. Але ми повинні звірити наше законодавство щодо методик проведення досліджень».

І.БІСЮК нагадав, що Держветслужба сьогодні звернулася «у деякі інші країни із проханням взяти «сліпі» зразки для того, щоб вони дали нам свої результати, і хочемо порівняти, чи наші результати будуть збігатися з їхніми».

На думку голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, «те, що відбулося, – я вважаю, що це звичайний робочий момент. Призупинено постачання з трьох підприємств, але на сьогодні на ринок Росії продукцію постачають 18 молочних підприємств».

«Я думаю, що все буде добре – у нас є домовленість, міністр Микола ПРИСЯЖНЮК зустрічався із Геннадієм ОНІЩЕНКОМ, домовлено про те, що ми зараз працюємо на рівні експертів, на рівні умов і ДСТУ, потім ми запрошуємо їх відвідати з інспекцією всі переробні підприємства, які закриті, а якщо захочуть й інші подивитись - ми не будемо заперечувати. І вони сказали, що на підставі цього будуть приймати відповідні рішення», - проінформував чиновник.

При цьому І.БІСЮК вважає, що зараз українське законодавство занадто ліберальне для виробників продукції.

За його словами, «законодавство передбачає, що за якість продукції відповідає виробник, переробник, а така структура як Держспоживінспекція має контролювати. Вона і контролює – на полиці, а не у процесі виробництва. Санітарно-епідеміологічна служба, яка також згідно із законодавством, як і Держспоживінспекція, бере участь у процесах контролю якості, може проводити дослідження на якісні показники на підприємстві не частіше, ніж один раз на рік. Єдиним документом, який сьогодні засвідчує якість продукції, є декларація виробника, яку відмінили влітку 2011 року законом у Верховній Раді, або сертифікат якості, який видає виробник – це як супровідний документ до готової продукції. Там написано, що цей продукт собою являє, згідно із якою документацією чи технічними умовами, чи якимись регламентами іншими він виготовлений, і там, звичайно, є маркування, що входить до його складу. Так от, якщо є такий фальсифікат, це вважається порушенням чинного законодавства, але, мушу сказати, що за порушення цього законодавства у нас не дуже суворі покарання, які би спонукали переробника чітко контролювати ці процеси».

Як зазначив І.БІСЮК, «от зараз у законопроектах про безпечність і якість харчових продуктів, які готували вже ми – Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, і внесення змін до Кримінально-процесуального, до адміністративного кодексів – там уже виробник готової продукції чи переробник нестиме серйозні покарання за порушення і якості, і безпечності харчового продукту, залежно від різних ступенів чи наслідків халатності. А зараз це майже нічим не карається, отаке у нас ліберальне законодавство».

Водночас, вважає І.БІСЮК, справу зарано переводити у політичну площину. «Якщо ви хочете загубити добру справу, то віддайте це питання на політичні дебати, політики її швидко загублять і похоронять нашу міжнародну торгівлю. Це 100%. Тому що тоді амбіції вступають в силу, і коли починає переводитись це питання із професійної площини у політичну, а протилежна сторона теж дивиться телебачення і аналізує ситуацію, це починає викликати деякий супротив. Тому повинні говорити між собою професіонали. І коли ми дійдемо висновку, що «коні не винні», що у нас все в порядку і ми вже на 100% кажемо, що це так, тоді, мабуть, потрібно підключати до цієї справи політиків», - заявив експерт.

У свою чергу, президент корпорації УПЕК Анатолій ГІРШФЕЛЬД вважає, що торгової війни між Україною і Росією на сьогоднішній день немає. Зокрема, коментуючи ситуацію з відмовою Російської залізниці від використання українських вагонів після ряду аварій на залізничних коліях РФ, експерт зазначив: «Можна говорити про домисли, а можна – про формальні речі. Не знаю, що там відбувається із сиром, але думаю, що і там, і там є процедура сертифікації і свої стандарти. Що стосується вагонів, я подібної заборони не знаю. Тому що, виходячи з тих джерел і з тієї інформації, якою я володію, існує інформація про розломи бокової рами, які призвели до відкликання сертифікату на виробництво цієї продукції. Оскільки продукція не сертифікована, звісно, вона не може постачатись на територію РФ».

На думку А.ГІРШФЕЛЬДА, «кожного разу потрібно уважно аналізувати причини тієї чи іншої заборони, в якому полі вони знаходяться – законодавчому чи полі домислів журналістів».

«Я бачу досить чіткі речі: зійшли (з колій) вагони з розломом бокової рами і до всіх виробників застосовані заходи перевірки. Якщо виявиться, що у російських виробників не відкликали сертифікати, а в українських – відкликали, тоді це ознаки торгової війни. Поки такої інформації у мене немає», - заявив А.ГІРШФЕЛЬД.

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Керівництво "Чернівціобленерго": зміна власника не позначиться на цінах для споживачів

Зміна власника ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" не вплине на пересічного споживача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час сьогоднішньої прес-конференції генеральний директор ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" Ярослав КОМАНЯК. "Питання приватизації ніяк не стосується споживача - акції постійно перебувають у русі, тому хто саме їх купив, не є вирішальним», - зауважив Я.КОМАНЯК.

За його словами, тарифи на електроенергію встановлює по всій Україні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, "і рішення абсолютно не залежить від того, це приватне, державне чи напівдержавне підприємство".

"Тарифи на електроенергію однакові в Івано-Франківську, Чернівцях, Донецьку, Харкові, інших містах, незалежно від власника. Єдине, що змінюється для споживачів зі зміною власника ПАТ «ЕК "Чернівціобленерго", - жорсткіші заходи для неплатників. У разі своєчасних розрахунків за спожиту електроенергію споживач не відчуватиме ніяких незручностей", - сказав Я.КОМАНЯК.

За його словами, власником 45% акцій ПАТ «ЕК "Чернівціобленерго" стала «успішна українська компанія ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна", яка давно працює на українському енергоринку. Свого часу вона приватизувала обленерго у Житомирі, Херсоні, Кіровограді, Севастополі.

«ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" успішно ними керує, споживачі не відчувають дискомфорту, навіть навпаки - ці компанії одні з найкращих в Україні і вкладають кошти у розвиток мережі. Купувати і продавати електроенергію - не питання держави, адже у всьому світі це роблять дистриб`юторські або розподільні компанії, що належать приватним особам", - резюмував Я.КОМАНЯК.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".

Групу VS Energy контролює російський бізнесмен Олександр БАБАКОВ.

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ЄС виділить грант 1,5 млн. євро на реалізацію енергоефективних проектів

Європейський Союз виділить 1,5 млн. євро грантової допомоги на реалізацію енергоефективних проектів у 10 малих містах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва ЄС в Україні.

Згідно з повідомленням, кошти будуть, зокрема, виділені на реалізацію проектів підвищення енергоефективності муніципальних систем тепло- і водопостачання, теплової санації будівель соціальної сфери (дитячі садки і школи), а також проектів, пов`язаних з переходом на місцеві відновлювальні джерела енергії (біомаса).

Учасниками програми стануть Гола Пристань (Херсонська область), Бурштин і Долина (Івано-франківська область), Рахів (Закарпатська область), Зоринськ (Луганська область), Яготин (Київська область), Новоселиця (Чернівецька область), Борщів і Копичинці (Тернопільська область), Зеледольськ (Дніпропетровська область).

Термін реалізації проектів - 13-24 місяці. Проекти виконуватимуться на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. У рамках програми будуть проведені попередні і завершальні енергоаудити з метою підтвердження ефективності реалізованих проектів і фактично досягнутої економії коштів.

Підтримку і консультації за проектами виконуватимуть експерти ЄС ESIB (проект «Ініціатива енергозбереження у будівлях в країнах Східної Європи і Центральної Азії»).

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