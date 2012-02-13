Курс НБУ на 14.02.12

Офіційний курс НБУ на 14.02.12100 USD США - 798.7700 (на 13 лютого - 798.9900)100 EUR - 1058.6898 (на 13 лютого - 1053.7879)10 RUR - 2.6726 (на 13 лютого - 2.6729)Облікові курси банківських металів на 14.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137947.58 (на 13 лютого-137066.73)961XAG10Срібло-2703.04 (на 13 лютого-2680.61)962XPT10Платина-132835.45 (на 13 лютого-131673.55)964XPD10Паладій-56153.53 (на 13 лютого-56089.10)

Офіційний курс НБУ на 14.02.12 100 USD США - 798.7700 (на 13 лютого - 798.9900) 100 EUR - 1058.6898 (на 13 лютого - 1053.7879) 10 RUR - 2.6726 (на 13 лютого - 2.6729) Облікові курси банківських металів на 14.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137947.58 (на 13 лютого - 137066.73) 961 XAG 10 Срібло - 2703.04 (на 13 лютого - 2680.61) 962 XPT 10 Платина - 132835.45 (на 13 лютого - 131673.55) 964 XPD 10 Паладій - 56153.53 (на 13 лютого - 56089.10)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter