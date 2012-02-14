"Газпром" вимагає відставки керівництва радіостанції "Эхо Москвы"

Керівництво ВАТ "Газпром-медіа" вимагає дострокової відставки ради директорів радіостанції "Эхо Москвы".

Про це сьогодні повідомив у своєму мікроблозі на Twitter головний редактор радіостанції Олексій ВЕНЕДИКТОВ.

Також у "Газпром-медіа" вимагають зміни складу незалежних директорів "Эхо Москвы". На думку О.ВЕНЕДИКТОВА, це означає, що він, а також заступник головного редактора радіостанції Володимир ВАРФОЛОМЄЄВ позбудуться своїх посад у раді директорів.

Замість себе і В.ВАРФОЛОМЄЄВА О.ВЕНЕДИКТОВ запропонував ввести в раду директорів генерального директора "Эхо Москвы" і телекомпанії "Эхо-ТВ" Юрія ФЕДУТІНОВА. "Замість нас я вніс до списку ФЕДУТІНОВА. Хай тепер він там корячиться", - написав журналіст (орфографія і пунктуація автора збережені).

За даними РІА «Новости», кандидатуру Ю.ФЕДУТІНОВА, зі свого боку, запропонувало і керівництво "Газпром-медіа". Про це медіа-менеджер сам розповів агентству.

О.ВЕНЕДИКТОВ підкреслив, що за редакційну політику радіостанції відповідає не рада директорів, а головний редактор, а питання про відставку головного редактора в "Газпром-медіа" не порушували. Також О.ВЕНЕДИКТОВ уточнив, що акціонер не вимагав його усунення з ради директорів - це рішення він прийняв сам.

ВАТ "Газпром-медіа" є контролюючим акціонером радіостанції "Эхо Москвы". Медіа-холдингу належить 66% акцій радіостанції. Крім того, до складу холдингу, який був створений ц 1998 році, входять НТВ, ТНТ, "НТВ-плюс" та інші компанії.

Радіостанція "Эхо Москвы" була створена в 1990 році. З того ж року на ній працює О.ВЕНЕДИКТОВ. У 1995 році він обійняв посаду директора інформаційного мовлення, з 1998 року - головного редактора. У раду директорів "Эхо Москвы" О.ВЕНЕДИКТОВ уперше ввійшов у 2007 році.