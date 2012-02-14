Україна є пріоритетом у зовнішній політиці РФ, стверджує Лавров

Нижній Новгород. Україна є пріоритетом у зовнішній політиці РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ сказав перед початком засідання Підкомітету з міжнародної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії в Нижньому Новгороді.

«Для нас український напрямок є пріоритетним у зовнішній політиці. Ми сусіди, нас об`єднує спільне прагнення краще жити, зробити наші економіки сучаснішими і процвітаючими», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він підкреслив, що головним орієнтиром для розвитку двосторонніх відносин має залишатися базовий договір про дружбу, підписаний у 1997 році, де зафіксовані положення про стратегічне партнерство. За словами міністра, у відносинах обох країн сьогодні присутня відвертість і передбачуваність, налагоджений інтенсивний політичний діалог на найвищому і вищому рівні, що дозволяє вести діалог з міжнародної проблематики.

С.ЛАВРОВ зазначив, що взаємний товарооборот у 2011 році зріс на 40% і перевищив 50 млрд. дол. Також, за його словами, країни мають хороші перспективи для співпраці в авіації, космосі, ядерній енергетиці та інших сферах.

На думку глави МЗС РФ, дуже важливо, що, незважаючи на всі випробування, які випали на долю всіх нас у зв`язку з розпадом Радянського Союзу, дві держави зуміли зберегти тісні зв`язки, що спираються на духовну і культурну близькість. За його словами, з багатьох напрямків за 20 років контакти вдалося наростити, і це дозволило на основі добросусідства і взаєморозуміння знаходити рішення цілого ряду проблем, які виникли при розпаді СРСР.

С.ЛАВРОВ запевнив, що РФ сприятиме участі українських партнерів у роботі органів СНД, включаючи гуманітарну складову, а також інтеграційні процеси, що відбуваються на просторі Співдружності.

Він додав, що сторони також приділяють велику увагу врегулюванню Придністровського конфлікту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ розраховує, що газові домовленості між Україною і РФ будуть досягнуті незабаром на взаємоприйнятних умовах.

«Сподіваюся, що домовленості з газових тем будуть досягнуті незабаром на взаємоприйнятних умовах», - сказав С.ЛАВРОВ.

У свою чергу, глава МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО підкреслив, що газові переговори між Україною і РФ проходять на найвищому рівні.

«Наше завдання - сприяти тому, щоб ця принципово важлива домовленість відповідала відносинам стратегічного партнерства і довгостроковим інтересам двох країн», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він додав, що газове питання також обговорювалося вчора під час зустрічі міністрів.

«Ця тема вчора звучала», - додав глава МЗС РФ.

За словами С.ЛАВРОВА, Росія розраховує найближчим часом відкрити своє Генеральне консульство в Донецьку.