Російсько-українське співробітництво стабільне й передбачуване – заява глав МЗС

Нижній Новгород. Російсько-українське співробітництво характеризується стабільністю й передбачуваністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ України та Російської Федерації Костянтина ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА, прийнятій сьогодні в Нижньому Новгороді з нагоди 20-х річниці встановлення дипломатичних відносин між Російською Федерацією та Україною.

«На сьогоднішній день російсько-українське співробітництво характеризується стабільністю й передбачуваністю. Відносини двох держав із кожним роком знаходять нове наповнення, розвиваються динамічно й поступально», - вважають міністри двох країн.

Підкреслюється, що характерною особливістю двосторонніх відносин є насичений політичний діалог, перш за все, в рамках Російсько-Української міждержавної комісії. Регулярні особисті контакти вищих керівників Росії та України набули особливого, довірчого характеру, що дозволяє сторонам оперативно вирішувати найважливіші поточні питання двосторонніх відносин, узгоджувати позиції з актуальних міжнародних проблем, вважають глави МЗС України та РФ.

Наголошується, що російсько-українські торгово-економічні відносини розвиваються на принципах ринкової економіки, прагматизму, взаємної вигоди з метою сприяння позитивним тенденціям в економіках обох країн. Товарооборот між Росією та Україною в 2011 році становив понад 50 млрд. дол. і має стійку тенденцію до подальшого збільшення. Успішно розвиваються зв`язки у галузі космосу, авіабудування, ядерної енергетики, в інших сферах.

Також зазначається, що російська й українська сторони ведуть інтенсивний переговорний процес у рамках Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Російсько-Української міждержавної комісії.

Крім того, триває договірно-правове оформлення російсько-українського державного кордону, зокрема пошук компромісного рішення щодо розмежування Керченської протоки, Чорного й Азовського морів. При цьому сторони виходять із того, що цей процес повинен і далі супроводжуватися створенням комфортних умов для перетину російсько-українського державного кордону громадянами двох країн, сприяючи розширенню гуманітарних і ділових обмінів.

Як зазначають міністри, важливим міждержавним каналом двосторонньої взаємодії є міжпарламентські зв`язки. Вони виконують особливу роль у збереженні й зміцненні добросусідських відносин, сприяють поглибленню взаєморозуміння між народами двох країн. Тісне конструктивне співробітництво російських і українських парламентаріїв робить двосторонні політичні контакти ще вагомішими, суспільно значущими.

Окрім цього, відзначається великий потенціал міжрегіонального й прикордонного співробітництва. Особливо слід виділити практику проведення Російсько-Українських міжрегіональних економічних форумів під патронатом президентів Росії та України. Міністри виходять із того, що фундаментальні зовнішньополітичні інтереси та пріоритети країн створюють основу для спільних зусиль із пошуку оптимальних форм взаємодії на міжнародній арені, участі в інтеграційних процесах, зокрема із вирішення таких ключових завдань, як зміцнення безпеки й співробітництва в Європі, протидія новим загрозам і викликам. Суттєвим елементом стратегічного партнерства є поглиблення взаємодії між Російською Федерацією та Україною в рамках ООН, ОБСЄ, Ради Європи, СНД, а також у рамках інших світових і регіональних форумів, зазначається в документі.

Крім того, підкреслюється, що Росія та Україна роблять значний внесок у врегулювання й попередження регіональних конфліктів, беруть активну участь, виступаючи як посередники і країни-гаранти, у виробленні справедливого та всеосяжного врегулювання придністровської проблеми.

«Упевнені, що актуальні питання російсько-українського порядку денного вирішуватимуться з урахуванням інтересів Росії та України в атмосфері взаємної поваги, добросусідства й партнерства», - підкреслюється в документі.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 1992 року було підписано Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Російською Федерацією та Україною.

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