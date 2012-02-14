ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Жодна міжнародна компанія не зможе об`єктивно оцінити українську ГТС - думка» пише: уряд України вирішив провести чергову оцінку вітчизняної ГТС. Чиновники сподіваються, що міжнародні компанії зможуть назвати її реальну вартість. Але опитані "Ділом" експерти вважають, що будь-яка оцінка нашої "труби" буде далека від істини...

http://delo.ua/ukraine/ni-odna-mezhdunarodnaja-kompanija-ne-smozhet-obektivno-ocenit-ukra-173451/

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Також «Діло» у публікації «Кого з українських страховиків може купити американська група АСЕ» пише: американський страховик АСЕ розглядає кілька варіантів придбання українських страховиків з ТОП-10. Учасники ринку вважають, що, швидше за все, АСЕ обмежиться поглинанням невеликої української компанії...

http://delo.ua/finance/kogo-iz-ukrainskih-strahovschikov-mozhet-kupit-amerikanskaja-gruppa-173459/

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«Діло» у публікації «Юруправління парламенту забракувало законопроект про ринок земель» пише: головне юридичне управління парламенту оголосило свої зауваження до законопроекту про ринок земель. Більшість питань викликали статті, щодо роботи земельного банку. Основний висновок юруправління - документ потребує суттєвого доопрацювання...

http://delo.ua/business/jurupravlenie-parlamenta-zabrakovalo-zakonoproekt-o-rynke-zemel-173452/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Костянтин Жеваго підіймається на Kutna Hora», в якому пише: підприємець Костянтин Жеваго здобув першу перемогу в боротьбі за найбільше чеське сталеливарне підприємство CKD Kutna Hora. Празький суд затвердив план санації, запропонований структурами бізнесмена, проте його обіцяє оскаржити ще один претендент на актив - російська Rail Group. Придбання CKD вирішує проблему нестачі лиття для Стахановського вагонобудівного заводу, кажуть експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1872900

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Депутати переходять на особистість», в якому пише: в парламенті зареєстровано законопроект про біометричні паспорти, співавторами якого є депутати від Партії регіонів. Свою редакцію документа підготували також у Міністерстві юстиції. Експерти побоюються, що боротьба між Мін`юстом і депутатами призведе до зриву прийняття закону і ускладнить переговори з Євросоюзом про візову лібералізацію...

http://www.kommersant.ua/doc/1873048

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Шахти віддадуть» пише: уряд прийняв рішення передати в оренду або концесію приватним компаніям ряд державних вугледобувних активів. Експерти сумніваються в прозорості процедури...

http://finance.eizvestia.com/full/shahty-otdadut

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «ЄС все псує», в якому пишуть: Москва і Київ активізують на офіційному рівні газові переговори. При цьому питання про умови створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою залишається спірним. В українському уряді наполягають на участі в ньому Євросоюзу, якому, за словами прем`єра Миколи Азарова, не вистачає політичної волі для прийняття остаточного рішення...

http://state.eizvestia.com/full/es-vse-portit

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Газета «Сьогодні» у публікації «Прожитковий мінімум в Україні занадто малий - експерт» пише: прожитковий мінімум, встановлений бюджетом на 2012 рік (в середньому на одну людину з 1 січня 1017 грн., до 1 грудня він збільшиться до 1095 грн.), нижче, ніж розрахований Мінекономіки ще в липні 2011 року (1180 грн.), і прожити на нього нереально, вважають експерти...

http://www.segodnya.ua/news/14338348.html

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Також «Сьогодні» у публікації «ЦУМ піде під землю на два поверхи, а на даху будуть приймати гостей» пише: реконструкція Центрального універмагу країни обійдеться в 100 мільйонів доларів. Проект розробляли англійські та українські архітектори...

http://www.segodnya.ua/news/14338298.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Продаж обленерго: прокурорська приватизація в дії» пише: горе тій державі, приватизаційну політику якої визначають правоохоронні органи. Який іноземний інвестор захоче взяти в ній участь, якщо в будь-який момент тверда прокурорська рука може схопити його за комір і вигнати з конкурсу?...

http://economics.unian.net/ukr/detail/119780

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Азаров в Ризі: офіційний візит не без нервів і сюрпризів» пише: в Ризі український прем`єр передав пару «привітів» Росії і Євросоюзу, був принциповим у небажанні відповідати на питання щодо Юлії Тимошенко, і не завжди знав, перед ким виступає...

http://economics.unian.net/ukr/detail/119730

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Мінтранс готується ввести обмеження для автомобілістів» пише: російська економіка втрачає 4-5 трлн руб. через перевантажених трас, підрахували в Мінтрансі. Частину втрат можна компенсувати, якщо посилити регулювання руху, а також змусити автомобілістів платити за в`їзд до перевантажених районів міста і за паркування...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1502547/postoyat_za_5_trln

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Також «Ведомости» у публікації «Емітентів євробондів звільнять від донарахування податку з купонних виплат» пишуть: Мінфін РФ шукає спосіб, як звільнити від податкових претензій не тільки майбутні, а й минулі купонні виплати за єврооблігаціями. Рішення має бути оголошено до кінця тижня...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1502574/schastlivyj_kupon

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Видання «Известия» в публікації «Росія об`єднує небо з Казахстаном і Білорусією» пише: авіакомпанії зможуть вільно конкурувати на всьому єдиному економічному просторі, а ціни впадуть...

http://izvestia.ru/news/515236

(УНІАН)