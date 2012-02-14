Мінськ. Україна і Білорусь об`єднають зусилля для розширення економічного співробітництва цього року. Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН сказав радник-посланець Посольства України в Білорусі Олександр СОСЮРА. Повний текст інтерв`ю «Україна та Білорусь: Митний Союз не залишиться непоміченим...» «У 2012 році економічні взаємовідносини наших країн буде розвиватися з урахуванням всіх проблем, які спостерігалися в економіці Білорусі минулого року... наклав відбиток ще один процес - поступове входження Білорусі до Митного союзу. У МС відкрилися кордони, запрацювало вільне переміщення товарів і послуг без митного оформлення, без сплати ПДВ. У білоруських підприємств з`явився вибір - купувати сировину в Росії чи Україні, перевага віддавалася не нашому (українському - ред.) товару», - підкреслив радник-посланець.

О.СОСЮРА зазначив, що в IV кварталі 2011 року через перераховані вище проблеми товарообіг двох країн пішов на зниження. «Завдання номер один для нас - негативне сальдо для України, яке зараз спостерігається в торгівлі з Білоруссю, необхідно скорочувати і в перспективі виходити на рівномірні обсяги взаємної торгівлі», - підкреслив О.СОСЮРА.

Він також зазначив, що існуючі напрацювання все ж дають привід для оптимізму.

«Є двостороннє розуміння, що найбільш перспективним є об`єднання зусиль і створення спільних підприємств, виробництв, продукція яких була б найбільш конкурентоспроможною на зовнішніх ринках», - сказав дипломат.

О.СОСЮРА підкреслив, що вже зараз є певні напрацювання у фармацевтичній сфері, у виробництві світлодіодів, залізничному транспорті, космічній галузі та ін.

«В цих напрямках ми не конкуренти, а однодумці. Адже знайти точки дотику і зробити продукт за допомогою напрацювань, які вже існують, вийти разом з ним на зовнішні ринки, це, з моєї точки зору, дуже цікаво для наших країн і дозволяло б рухатися далі. А пошук напрямів триває. Цьому сприятиме і візит прем`єр-міністра України до Мінська, який запланований на найближчий час. Можливо, вдасться провести незабаром бізнес-форум», - підкреслив О.СОСЮРА.

Нагадаємо, що з минулого року розрахункова цифра взаємного товарообігу України та Білорусі перевищує 6,1 млрд. дол., з негативним сальдо для України - 1937,28 млн. дол. США.