Анонс на 15 лютого

* Під головуванням прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання планується проведення брифінгів: голови Державної фінансової інспекції Петра Андрєєва; міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника.

* Круглий стіл на тему: «Перспективи об`єднання наглядових повноважень державних органів у сфері праці, її вплив на рівень безпеки та захищеність працівників». Організатор - Федерація профспілок України. Будуть обговорюватися: проекти указів Президента України і позиції сторін соціального діалогу щодо реформування органів державного нагляду в сфері праці. Планується виступ експерта МОП на тему: «Європейський і світовий досвід організації інспекції праці та політика МОП з цього питання».

* Відбудеться спільна прес-конференція IFC, Райффайзен Банку Аваль і ТОВ "Байєр" на тему: "Програма фінансування сільгосппідприємств в сезоні 2012-2013 рр..". Учасники: Руфат Алімарданов, глава регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі; Артур Іліяв, заступник голови правління Райффайзен Банку Аваль; Олексій Мітягін, заступник гендиректора ТОВ "Байєр".

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Якість зимового дизельного пального у столиці: чому не заводяться авто?" за результатами досліджень автомобільного соціального порталу AutoVisio і Консалтингової групи А95. Учасники: Віталій Чеховський - лідер громадського руху AutoVisio; Сергій Куюн - директор Консалтингової групи А95.

* Прес-конференція на тему: "Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання". Учасники: голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; партнер практики банківського і фінансового права юридичної компанії "Бейкер і Макензі" Ігор Олехов; старший дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій Кравчук; дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олена Прем’єрова.

19-00 - В УНІАН відбудеться майстер-клас на тему: «Основні функції керівника і організація роботи підрозділу». Майстер-клас коуч і тренера бізнесу Олени Ламанової є фрагментом програми навчання "Школа Лінійного Керівника". Під час майстер-класу тренер розповість про формування особистості керівника, позитивного мислення, впевненості в собі, вміння розставляти пріоритети, про функції керівника та організації роботи підрозділу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за телефоном: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

* Відбудеться прес-конференція тему: «Боротьба з розповсюдженням контрафактних лікарських засобів російських і українських компаній (за підсумками заходу діяльності ОЗУ з підробки ветеринарних медпрепаратів в м.Маріуполь)». У Маріуполі вперше в Україну припинено діяльність організованої злочинної групи підроблювачів лікарських препаратів. Учасники: представник УБОЗ Донецької області, голова підкомітету з підприємництва в сфері зообізнеса Торгово-Промислової Палати Росії Тетяна Колчанова, представник ТОВ «Світловодський завод адсорбентів» ТМ «Мурка».

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