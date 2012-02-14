ВОЛЯ провела уроки на тему безпечної поведінки в інтернеті школярів

Компанія ВОЛЯ, провідний український провайдер кабельного телебачення та інтернету, провела для учнів 22 молодших класів із 14 міст України уроки, присвячені правилам безпечної поведінки в інтернеті. Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків із громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА. У Києві Олена ІКОННИКОВА, директор з обслуговування абонентів компанії ВОЛЯ, провела урок з інтернет-безпеки для учнів в одному з київських контакт-центрів компанії. В інших містах в проекті взяли участь директори регіональних підприємств ВОЛІ і співробітники підрозділу з обслуговування абонентів.

Після уроків кожен з учасників отримав на пам`ять книжкову закладку «5 правил безпечного користування інтернетом».

Під час підготовки занять були використані напрацювання освітньої програми ВОЛІ, в рамках якої вчителям молодших класів надається методична допомога з питань безпеки дітей в інтернеті. Програма успішно діє з 2010 року і охоплює вже 10 міст України: Кривий Ріг, Рівне, Харків, Запоріжжя, Черкаси, Кіровоград, Хмельницький, Севастополь, Львів і Полтаву. З моменту старту програми участь в ній взяли близько 800 вчителів початкової школи і більше 20 тисяч учнів молодших класів та їхніх батьків.

Партнером ВОЛІ є програма «Онляндія - безпека дітей в інтернеті», розроблена компанією «Майкрософт Україна», яка пропонує вчителям готові методичні рішення для підготовки занять з безпечного поводження в інтернеті. Освітній проект ВОЛІ передбачає проведення тренінгів «Онляндії» для вчителів початкової школи та міські конкурси на краще ігрове заняття на призи компанії.

Всі тренери, які беруть участь у даній програмі, проходять відповідну сертифікацію і є співробітниками наукових і освітніх установ. Під час підготовки до конкурсних занять напрацьовується також методична база, яка використовується в подальшій роботі.

Актуальна тема дозволила згуртувати навколо конкурсу на призи ВОЛІ місцеві освітні, наукові та громадські організації. Завдяки цьому в Кривому Розі підведення підсумків річної програми виросло до рівня форуму громадськості з безпеки дітей в інтернеті, в Рівному і Полтаві - творчого семінару. А в Черкасах нагородження стало масштабною подією, присвяченою Дню безпечного інтернету-2012, в якому взяли участь учні та педагоги.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є членом Коаліції за безпеку дітей в інтернеті. Компанія однією з перших в Україні запропонувала своїм абонентам додатковий сервіс «Захист від вірусів і СПАМу Dr. Web» з функцією «батьківський контроль», що дозволяє обмежити доступ дитини до небажаних сайтів, файлів або папок на домашньому комп`ютері, ресурсів локальної мережі.

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата- центру.

Сьогодні ВОЛЯ працює в 20 містах України. Покриття мереж компанії охоплює більше 3 мільйонів домогосподарств.