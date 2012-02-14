Курс НБУ на 15.02.12

19:48, 14 лютого 2012
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 Офіційний курс НБУ на 15.02.12100 USD США - 798.8100 (на 14 лютого - 798.7700)100 EUR - 1051.9529 (на 14 лютого - 1058.6898)10 RUR - 2.6550 (на 14 лютого - 2.6726)Облікові курси банківських метал лов на 15.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137475.20 (на 14 лютого-137947.58)961XAG10Срібло-2676.81 (на 14 лютого-2703.04)962XPT10Платина-130605.44 (на 14 лютого-132835.45)964 XPD10Паладій-55038.01 (на 14 лютого-56153.53)

 Офіційний курс НБУ на 15.02.12

100 USD США - 798.8100 (на 14 лютого - 798.7700)

100 EUR - 1051.9529 (на 14 лютого - 1058.6898)

10 RUR - 2.6550 (на 14 лютого - 2.6726)

Облікові курси банківських метал лов на 15.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 137475.20 (на 14 лютого - 137947.58)

961 XAG 10 Срібло - 2676.81 (на 14 лютого - 2703.04)

962 XPT 10 Платина - 130605.44 (на 14 лютого - 132835.45)

964 XPD 10 Паладій - 55038.01 (на 14 лютого - 56153.53)

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