Курс НБУ на 15.02.12

Офіційний курс НБУ на 15.02.12100 USD США - 798.8100 (на 14 лютого - 798.7700)100 EUR - 1051.9529 (на 14 лютого - 1058.6898)10 RUR - 2.6550 (на 14 лютого - 2.6726)Облікові курси банківських метал лов на 15.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137475.20 (на 14 лютого-137947.58)961XAG10Срібло-2676.81 (на 14 лютого-2703.04)962XPT10Платина-130605.44 (на 14 лютого-132835.45)964 XPD10Паладій-55038.01 (на 14 лютого-56153.53)

Офіційний курс НБУ на 15.02.12 100 USD США - 798.8100 (на 14 лютого - 798.7700) 100 EUR - 1051.9529 (на 14 лютого - 1058.6898) 10 RUR - 2.6550 (на 14 лютого - 2.6726) Облікові курси банківських метал лов на 15.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137475.20 (на 14 лютого - 137947.58) 961 XAG 10 Срібло - 2676.81 (на 14 лютого - 2703.04) 962 XPT 10 Платина - 130605.44 (на 14 лютого - 132835.45) 964 XPD 10 Паладій - 55038.01 (на 14 лютого - 56153.53)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter