ТОП-10 (14 лютого)

Янукович призначив Клюєва секретарем РНБО, Богатирьову - міністром охорони здоров’я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України.

Також В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Олександра АНІЩЕНКА з посади міністра охорони здоров`я України.

Довідка УНІАН. Р.БОГАТИРЬОВА була призначена секретарем РНБО наприкінці 2007 року.

А.КЛЮЄВ обіймав посаду першого віце-прем`єр-міністра України з 11 березня 2010 року.

О.АНІЩЕНКО було призначено главою МОЗ 24 травня 2011 року.

Нагадаємо, ще в січні В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Ротація кадрів у Кабінеті міністрів обов’язково відбудеться.

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Прокурор просить засудити Луценка до чотирьох з половиною років позбавлення волі

Представники Генеральної прокуратури просять Печерський районний суд Києва призначити екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця і позбавленням права протягом 3 років обіймати організаційно розпорядчі і господарчі посади.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною позицією щодо призначення вказаного терміну покарання сьогодні в судових дебатах у справі Ю.ЛУЦЕНКА виступила сторона державного обвинувачення.

Вносячи відповідне подання представники прокуратури обгрунтували «необхідність такої міри покарання ступеню тяжкості вчиненого Ю.ЛУЦЕНКОМ злочину, враховуючи його позитивні характеристики з місця роботи, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, державні нагороди».

В той же час, сторона обвинувачення зазначила, що «враховуючи позицію Ю.ЛУЦЕНКА щодо висунутого йому обвинувачення неможливо застосувати відносно нього пом’якшуючу статтю покарання».

Крім того, сторона держобвинувачення просить суд зарахувати Ю.ЛУЦЕНКОВІ у термін покарання строк його перебування в слідчому ізоляторі і залишити до вступу вироку в силу обраний раніше запобіжний захід - тримання під вартою.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

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Доля податкової міліції може визначитися вже найближчим часом

Рішення про подальшу форму роботи податкової міліції буде прийматися на основі аналізу її діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це 13 лютого в ефірі телеканалу ICTV заявив радник Президента – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, доля відомства може визначитися вже найближчим часом – навіть до прийняття парламентом у другому читанні Кримінального процесуального кодексу.

«Після декриміналізації трьох статтей Кримінального кодексу щодо економічних злочинів, у випадку якщо парламент скасує альтернативну підслідність, фактично за податковою міліцією залишиться всього шість статтей. Доцільність існування податкової міліції у такому вигляді зараз вивчається на основі статистичної інформації», – сказав радник Президента.

Він також зауважив, що у зв’язку із повним скасуванням кримінальної відповідальності за контрабанду товарів українські митники практично щодня складають протоколи на суму до 1 млн. грн.

«Згідно з новим законом, суд має фактично один шлях: до державного бюджету зараховувати все, що конфісковано – а це стовідсоткова компенсація, плюс 100% штрафу. За весь минулий рік Україна від 100% розслідувань щодо контрабанди – коли вона була під кримінальною статтею – отримала 0 гривень до бюджету», – зазначив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».

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Верховний суд Угорщини підтвердив незаконність продажу Emfesz фірмі RosGas

Верховний суд Угорщини підтвердив законність рішень, прийнятих раніше судом першої інстанції і Апеляційним судом про незаконність продажу компанії Emfesz швейцарській фірмі RosGas AG за 1 долар, яку намагався зробити колишній директор Emfesz Іштван ГОЦІ.

Про це сказано в переданому агентству УНІАН повідомленні департаменту зовнішніх зв`язків і комунікацій холдингу Group DF, куди входить компанія Emfesz.

У повідомленні наголошується, що 13 січня 2012 року, розглянувши скаргу RosGas, Верховний суд Угорщини залишив без зміни рішення суду першої інстанції і Апеляційного суду Будапешта, відповідно до яких кіпрська компанія Mabofi Holdings визнана єдиним законним власником угорської компанії Emfesz.

Нагадаємо, 28 квітня 2009 року Іштван ГОЦІ продав компанію Emfesz швейцарській фірмі RosGas, власники якої не відомі й досі. Внаслідок шахрайської операції на суму в 1 долар, Emfesz, що мав у попередні роки оборот понад мільярд доларів, був перетворений на компанію позбавлену ліцензій, і компанію, що втратила активи.

Рішення Верховного суду Угорщини ставить фінальну крапку в судовій тяжбі навколо Emfesz, яка триває вже майже три роки, і робить можливим повернення цій фірмі, що входить у Group DF, виведених активів.

Довідка УНІАН. 8 листопада 2011 року Апеляційний суд Будапешта залишив у силі рішення суду першої інстанції, відповідно до якого операція з продажу Emfesz компанії RosGas була визнана неукладеною. Апеляційний суд підтвердив, що Іштван ГОЦІ не мав належних повноважень, коли він, без відома законного власника компанії, обманним шляхом намагався зробити операцію з продажу компанії Emfesz, зареєстрованій у Швейцарії компанії RosGas.

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Мінагропрод не буде звільняти від ПДВ імпорт насіння кукурудзи

Міністерство аграрної політики і продовольства України відмовилося від наміру звільнити імпорт насіння кукурудзи від податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в розмові з журналістами міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування насіння кукурудзи" не вноситиметься на розгляд Верховної Ради.

«Звільнення від ПДВ (імпорту насіння кукурудзи - УНІАН) ми не вноситимемо, оскільки достатньо мало часу і достатньо малий обсяг», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК. Він зазначив, що обкладання імпорту насіння кукурудзи ПДВ збережеться, при цьому додав, що міністерство провело переговори з постачальниками насіння і досягло домовленостей про стабільність цін на насіння.

Як повідомляв УНІАН, у січні Мінагропрод запропонував тимчасово, до 1 травня 2012 року, звільнити імпорт насіння кукурудзи від податку на додану вартість

Відповідний законопроект був підготовлений з метою зниження вартості насіння кукурудзи, що імпортувалося, котре буде використане для пересівання озимих зернових, шляхом звільнення від сплати ПДВ при ввезенні на митну територію України. За даними Мінагропроду, треба було створити сприятливі умови для ввезення на територію України насіння кукурудзи у зв`язку з необхідністю пересівання близько 2 млн. га зернових культур. «Основною культурою для пересівання є кукурудза, площі якої в 2012 році планується збільшити до 4,3 млн. га, що порівняно з минулим роком на 700 тис. га більше, і що передбачає імпорт насіння кукурудзи в обсязі близько 30 тис. тонн», - йшлося в пояснювальній записці до законопроекту.

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Грищенко підкреслює, що в переговорах щодо сиру не повинні переважати емоції

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО підкреслює, що в українсько-російських переговорах стосовно сиру не повинні переважати емоції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержкомісії в Нижньому Новгороді (РФ).

За словами міністра, «рівень емоційних реакцій іноді не відповідає технічній відповідальності за вирішення цих питань із боку тих, хто повинен давати оцінку відповідності продукції російським і європейським стандартам... Ми не зацікавлені, щоб ця тема мала додатковий емоційний вимір і призвела до додаткових ускладнень для наших компаній».

При цьому він зазначив, що це питання неспівставне за складністю з газовими переговорами.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що разом із ним до Нижнього Новгорода прибули представники трьох підприємств, які займаються поставками м`ясомолочної продукції.

За його словами, в цій групі є виробники, які «потрапили під проблеми, у кого взагалі немає проблем і ті, хто бачать велику перспективу для наповнення російського ринку якісними українськими товарами».

«Я довго жив у Москві, але я ковбасу завжди їв із України й сиру завжди віддавав перевагу українському, після швейцарського. Можливо, я виняток, але коли привозиш цю ковбасу - її із задоволенням усі з`їдають, точно так само як і сало», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому він закликав не створювати штучних проблем для того, що завжди було основою для дружнього застілля й допомагало встановлювати дружбу на всіх рівнях.

При цьому глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ додав, що «ми ковбасу й сало не лише з`їдаємо на місці, але й ще з собою із запасами беремо».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пірятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

У ході робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Росспоживнагляду Геннадієм ОНИЩЕНКОМ. Вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

13 лютого Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила Росспоживнагляду листа з проханням провести інспекцію українських виробників сиру на предмет експорту до РФ.

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Кабмін пропонує реструктуризувати борги підприємств перед ПФ

Кабінет міністрів пропонує реструктуризувати борги підприємств перед Пенсійним фондом України (ПФУ), а також стимулювати їх вчасно сплачувати поточні платежі.

Текст відповідного законопроекту (№10028 від 9 лютого 2012 р.) розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, уряд пропонує доповнити Закон «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» таким положенням: платникам, які упродовж 6 місяців від дня набуття чинності даним законопроектом подали відповідну заяву до ПФУ, надається право розстрочки сум заборгованості зі сплати страхових внесків за період до 31 грудня 2010 року, у випадку, якщо на день подачі заяви у платника немає заборгованості зі сплати єдиного внеску. Заборгованість зі сплати страхових внесків підлягає сплаті рівними частинами упродовж 24 календарних місяців, починаючи від дня подачі заяви до ПФУ.

Фонд, у свою чергу, у 10-денний термін після подачі заяви укладає з платником договір про розстрочку заборгованості, який може бути розірваний у випадку, якщо платник порушує умови сплати страхових платежів.

Крім того, законопроектом передбачається, що штрафи і пеня, нараховані і не сплачені, або ті, які підлягають нарахуванню, можуть бути списані у випадку, якщо платник згідно з угодою погасить заборгованість за страхових платежів і не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У пояснювальній записці до документа також наголошується, що сума заборгованості зі сплати страхових платежів до бюджету ПФУ на 1 листопада 2011 року становила 1,783 млрд. грн., за фінансовими санкціями - 474,6 млн. грн., заборгованість економічно активних підприємств становила 696,9 млн. грн., за фінансовими санкціями - 247,7 млн. грн.

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"Нафтогаз" не використовував рублі при розрахунку за січневі поставки газу

НАК "Нафтогаз України" не використовував рублі при розрахунках з "Газпромом" за січневі поставки природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

«Січневий платіж був у доларах», - сказав він.

При цьому В.МАКУХА зазначив, що російська валюта використовувалася у розрахунках з «Газпромом» поки що лише один раз - за грудневі поставки, оскільки на той момент був достатньо вигідний курс.

«Один раз спробували у грудні. Був вдалий курс, і було вигідніше платити, ніж у доларах», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» дістала можливість здійснювати оплату за поставки російського газу в рублях.

7 грудня 2011 року НАК "Нафтогаз України" частково розплатилася з російським «Газпромом» у рублях за газ, поставлений у листопаді. Із 972,21 млрд. дол., які необхідно було заплатити, компанія перерахувала "Газпрому" 210 млн. дол. і 7,2 млрд. руб.

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Україна і РФ вийшли на фінальну стадію реалізації проекту Ан-70 – Грищенко

Україна і РФ вийшли на фінальну стадію реалізації проекту Ан-70.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав сьогодні під час вступу перед студентами Нижегородського державного лінгвістичного університету ім. М.Добролюбова міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Сьогодні ми вийшли на фінальну фазу, пов`язану із сертифікацією цього літака і його масового виробництва. Масове – це, звісно, не тисячі – в сучасному світі їх стільки не треба. Та й вартість цього літака, який виготовлятиметься на заводах як Росії, так і України, теж чимала. Ці транспортні засоби потрібні як збройним силам Росії, так і України», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що Ан-70 – це унікальний літак, придатний для транспортування військових і цивільних вантажів, особливо на непідготовлені аеродроми.

Зокрема, міністр зазначив, що коли партнери з антитерористичної коаліції намагаються вирішити багато своїх завдань, у тому ж Афганістані, без цього літака вони стикаються з дуже багатьма проблемами.

Кажучи про військову співпрацю з РФ, він додав, що є багато сфер, де Україна і РФ можуть виграти, якщо продовжать спеціалізуватися на тих чи інших специфічних сферах.

«Скажімо, традиційно Росія була виробником військових і цивільних вертольотів. У той же час Україна традиційно постачала до них двигуни. Звичайно, можна спробувати все в себе вдома. Але досвід XXI століття показує, що зрештою втрачаєш на глобальній конкуренції», - вважає він.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що треба створювати товарні групи, які зможуть конкурувати з Китаєм, США і Європою.

«СРСР робив усе сам, тому й розвалився. Ми разом можемо робити так, що будемо конкуренти на будь-яких ринках», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

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У Києві з 1 березня зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення

У Києві з 1 березня 2012 року набувають чинності нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал», підвищення тарифів здійснюється згідно з постановою № 82 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 лютого 2012 року «Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення».

Так, вартість послуги централізованого водопостачання становитиме 1,49 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); централізованого водовідведення – 1,16 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

*** Нині діючий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення: водопостачання - 1,41 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); водовідведення - 1,09 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

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