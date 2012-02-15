В СБУ - кадрові зміни. Янукович підписав низку указів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав низку указів про кадрові зміни в Службі безпеки України. Так, указом Президента України № 94/2012 Андрія СЕДИКА призначено начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Указом Президента України № 93/2012 Олександра КОНШИНА призначено начальником Управління роботи з особовим складом СБУ. Новим Головою СБУ став Калінін Указом Президента України № 92/2012 Леоніда П’ЯТУ звільнено з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, а указом № 91/2012 Олександра ТАРАСОВСЬКОГО звільнено з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

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