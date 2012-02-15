Білорусь зняла обмеження на вивезення споживчих товарів фізособами

Мінськ. У Білорусі з сьогоднішнього дня скасовуються обмеження і заборони на вивезення фізичними особами споживчих товарів за кордон.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Державного митного комітету Білорусі.

Постановою Радміну Білорусі від 6 лютого 2012 року № 124 визнано такою, що втратила чинність, постанову уряду від 11 червня 2011 року № 755 «Про деякі заходи щодо захисту споживчого ринку».

«Червневою постановою було затверджено перелік товарів і норми їх вивезення фізособами, за перевищення яких потрібно було сплачувати спеціальний збір. Також був прийнятий перелік товарів, що тимчасово заборонені до вивезення фізособами. Тепер всі обмеження і заборони з 15 лютого 2012 знімаються , - йдеться в повідомленні прес-служби ДМК Білорусі.

Згідно з постановою від 11 червня 2011 року № 755 серед тимчасово заборонених до вивезення товарів були побутові холодильники і морозильники виробництва ЗАТ «Атлант»; газові плити СП «Брестгазоапарат»; цемент виробництва ВАТ «Красносельскбудматеріали», РУП «Білоруський цементний завод» і «Крічевцементношифер», синтетичні миючі засоби ВАТ «Бархам», а також крупи і макаронні вироби незалежно від виробника.

«У перелік товарів, вивезення яких нормоване, були включені: свинина і м`ясо птиця, цукор, борошно, сичужні сири (можна було вивозити не більше 2 кг); масло тваринне (1 кг); тютюнові вироби білоруського виробництва (2 пачки); м`ясні і молочні консерви (5 банок). При перевищенні цих норм фізособи зобов`язані були сплачувати спеціальний збір, розмір якого становив дворазову середню ціну товару », - пояснили в ДМК Білорусі.

Також, згідно з постановою уряду від 11 червня 2011 року № 755, в Білорусі був встановлений ліміт на продаж фізособам автомобільного палива на АЗС - не більше 200 літрів на один вантажний транспортний засіб.

При цьому заборона та обмеження не стосувалися вивезення зазначених товарів до країн Митного союзу.

Що стосується вивозу автомобільного палива за межі Білорусі, то на нього обмеження залишаються. Контроль за вивезенням палива встановлений постановою Радміну Білорусі № 753, яка була прийнята в червні 2011 року.