Азаров: «я сьогодні щасливий, збулася моя мрія - в уряді з’явилася чудова жінка»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив членам Кабінету міністрів України нового міністра охорони здоров’я - віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, представляючи Р.БОГАТИРЬОВУ на початку засідання уряду, М.АЗАРОВ сказав: «Напевно, немає необхідності детально характеризувати людину, яка добре відома країні. Скажу лише, що Раїса Василівна вже обіймала свого часу посаду міністра охорони здоров’я, тобто, добре знає цю роботу, а під час діяльності в РНБО набула унікального нового досвіду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив упевненість, що Р.БОГАТИРЬОВА працюватиме на новій посаді із властивою їй енергією, із творчим підходом до справи. «Раїса Василівна буде успішно вирішувати і вкрай складні та важливі завдання, які ставлять Президент та уряд щодо модернізації сфери охорони здоров’я. До речі, я особисто сьогодні щасливий, що збулася моя мрія і в уряді з’явилася чудова жінка», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр побажав Р.БОГАТИРЬОВІЙ успіхів у роботі на новій посаді.