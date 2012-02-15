ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «У Партії регіонів обережно жалкують, що Клюєва усунули від штабної роботи» пише: депутат від ПР Валерій Бондик підтримує рішення президента звільнити Андрія Клюєва з посади першого віце-прем`єра і призначити його секретарем РНБО. Водночас він висловлює жаль з приводу усунення Клюєва від керівництва виборчим штабом.

http://delo.ua/ukraine/v-partii-regionov-ostorozhno-sozhalejut-chto-kljueva-otstranili-ot-sh-173511/

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Також «Діло» в публікації «Азаров почне економити на закордонних відрядженнях» пише: Кабмін затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення візитів делегацій України і відряджень працівників органів державної влади за кордон, зобов`язавши чиновників мінімізувати витрати на такі поїздки.

http://delo.ua/ukraine/azarov-nachnet-ekonomit-na-zagranichnyh-komandirovkah-173487/

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«Діло» в публікації «Ринок страхування України росте швидше, ніж у Європі і США — експерт» пише: ринок страхування України випереджає за темпами розвитку зростання економіки країни загалом, вважає Джозеф Клеббі, регіональний президент американського страхового гіганта АСОВІ у Європі.

http://delo.ua/finance/rynok-strahovanija-ukrainy-rastet-bystree-chem-v-evrope-i-ssha-e-173503/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інфляція модернізувалася», в якому пише: Держстат оновив список товарів і послуг, які використовуються при підрахунку споживчої інфляції. До нового переліку ввійшло більше імпортних товарів, а також продуктів преміум-класу, ціни на які в умовах стабільного курсу гривні ростуть повільніше, ніж на вітчизняні товари низького і середнього цінових сегментів. Це знижує зацікавленість влади у девальвації гривні, оскільки прискорення інфляції передбачає як політичні, так і економічні наслідки.

http://www.kommersant.ua/doc/1873739

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дорожній контроль» пішов в offline», у якому пише: закрито сайт громадського руху, що відстежував діяльність ДАІ.

http://www.kommersant.ua/doc/1873843

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Дипломати згущують газ» пише: підготовка до підписання нових українсько-російських газових домовленостей активізувалася на дипломатичному рівні. У понеділок і вівторок міністри закордонних справ України і РФ обговорювали це питання.

http://finance.eizvestia.com/full/diplomaty-sgushhayut-gaz

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Фірташ програв», у якому пишуть: «Рівнеазот» повинен віддати газовому монополістові - «Газу України» - 1,1 млрд. грн. за придбане паливо. Так постановив Рівненський апеляційний господарський суд.

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-proigral

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Газета «Сьогодні» в публікації «Єдиний в Україні криголам врятував з «полону» в Керченській протоці п`ять кораблів» пише: «Капітан Бєлоусов» сталінських часів дав фору сучасним російським моделям.

http://www.segodnya.ua/news/14338710.html

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Також «Сьогодні» в публікації «У Раді не можуть домовитися про паспорти з чіпами» пише: до парламенту внесуть два законопроекти про біопаспорти, але депутати хочуть один – компромісний.

http://www.segodnya.ua/news/14338792.html

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Сайт«УНІАН-економіка» в публікації «Банки стали менше балувати акціями» пише: кількість святкових акційних пропозицій від українських банків цієї зими була доволі скромною. Із 17 фінустанов, що входять до групи найбільших, тільки деякі балували своїх клієнтів різноматнітними акціями.

http://economics.unian.net/rus/detail/119808

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Також сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Україна і Білорусь: Митний союз не залишиться непоміченим» пише: Україна вже декілька років поспіль має негативне торгове сальдо. Економічні відносини з Білоруссю не стали винятком. Про ситуацію читайте в інтерв`ю УНІАН радника-посланця Посольства України в Білорусі Олександра Cосюри...

http://economics.unian.net/rus/detail/119761

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Чиновники готують податковий маневр на користь армії і поліції» пише: повернути ставку страхових внесків у 34%, запровадити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб і підвищити ПДВ до 22% - такі варіанти податкового маневру розглядаються в уряді РФ.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1503823/manevr_v_polzu_armii_i_policii

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Також «Ведомости» у публікації «Мінекономрозвитку відстоює приватизацію нафтових і енергокомпаній» пишуть: російські чиновники продовжують сперечатися про масштаби майбутньої приватизації. Мінекономрозвитку не погоджується з ідеєю відкласти приватизацію нафтових і енергокомпаній.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1503819/ne_bojtes_rasprodazhi

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Видання «Известия» у публікації «Складено рейтинг московських в`язниць» пише: «Матроська тиша», «Лефортово» і «Бутирка» можуть стати найдорожчими столичними слідчими ізоляторами.

http://izvestia.ru/news/515375

(УНІАН)