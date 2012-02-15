З 15 лютого Держмитслужба ввела інформаційні термінали

З сьогоднішнього дня Державна митна служба ввела інформаційні термінали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Термінали впроваджено з метою виключити суб`єктивний вплив посадовця на регулювання процесів митного оформлення, розповів голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНИК під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Ар’є МАККОНЕН і представниками фінського бізнесу.

«За допомогою такого терміналу суб`єкт ВЕД сам заноситиме дані про свій вантаж і одержуватиме відповідний талон, в якому буде зазначено час прийняття до митного оформлення. Таким чином, буде подвійний контроль з боку бізнесу і з боку посадовця, який має забезпечити митне оформлення. Це зробить неможливими порушення тимчасових нормативів і мінімізує людський чинник», - відзначив І.КАЛЕТНИК.

Голова Держмитслужби вважає, що впродовж 6 місяців 2012 року такими інформаційними терміналами будуть обладнані все 282 місця митного оформлення.