17 лютого в Клубі мандрівників «УНІАН - Тут і Там» представлять Вінниччину і Шрі-Ланку

У п`ятницю, 17 лютого, в УНІАН відбудеться чергове засідання Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і Там».

Постійний член клубу Дмитро ГОРЧАКОВ проведе віртуальну екскурсію «Чого ви ще не знаєте про Вінниччину». Дмитро, який багато подорожує Україною, каже: «Вінниччина – це всього лиш кілька сотень кілометрів від Києва. Тут немає визначних пам`ятників світового рівня і навіть жодного із Семи Чудес України. Проте допитливому туристові тут є що подивитися! Сільський музей авіації і космонавтики, улюблені місця Чайковського, глинобитна синагога - це маленькі і великі скельця прекрасного калейдоскопа. А ще Немиров - це не тільки горілка, а Тульчин - це не тільки масло. Я готовий поділитися своїми маленькими «відкриттями» цього краю і впевнений, що багатьом захочеться побувати в цих місцях».

Також у Клубі мандрівників - презентація Шрі-Ланки. Основним оповідачем-екскурсоводом виступить Ігор ПОЛУЄКТОВ, а досвідчені мандрівники Тетяна ПЕЧОНЧИК, Сергій КОСТЯНЧУК і Олександр ЧЕБАН продовжать розповідь про острів Цейлон. Зокрема, вони розкажуть, як організувати фотополювання на леопарда і проїхатися верхи на слоні, чого остерігатися у Священному храмі Зуба Будди, де знайти шматочок Англії в тропіках і яких свідків залишили після себе на Шрі-Ланці цар Микола ІІ і Юрій Гагарін. Усіх гостей пригощатимуть справжнім цейлонським чаєм.

Місце проведення: Київ, вулиця Хрещатик, 4, конференц-зал.

Початок - о 18:00. Вхід вільний.

Цього року всі охочі також зможуть стежити за зустрічами в клубі на сайті УНІАН (www.unian.net).

Довідка УНІАН. Засновниками клубу виступили УНІАН і туристичний сайт «Тут і там» (www.tutitam.ua).

Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто подорожує Україною (Тут) або за кордоном (Там), розповісти про свої пригоди у невимушеній, камерній атмосфері таким самим колегам-мандрівникам. По суті, йдеться про розвиток жанру усних дорожніх нотаток, які завдяки сучасним технічним можливостям можна кожного разу створювати як яскраве авторське шоу».

Родзинка проекту, додає керівник сайту «Тут і Там» Володимир ЗМАЖЕНКО, полягає в тому, що в Клубі кожен мандрівник може спробувати себе у ролі Юрія Сенкевича (популярний телеведучий радянських часів – УНІАН), вибравши собі маршрут для розповіді, стилістику або ілюстративний матеріал - фотознімки, відеоматеріали чи щось іще. Слухачі ж і глядачі можуть бачити світ не очима одного-єдиного ведучого, а відкривати для себе Україну та інші країни через емоції і сприйняття різних людей. Також важливо, що це інтерактивне спілкування, чого не може бути в телепередачі – ви не зможете запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити «відмотати» назад цікавий кадр.

У роботі клубу можуть взяти участь всі охочі.