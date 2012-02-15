Об’єднання МВС та МНС буде обговорюватися після Євро-2012 та виборів

Питання об’єднання Міністерства внутрішніх справ і Міністерства надзвичайних ситуацій буде обговорюватися після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Кабінеті міністрів начальник Управління зв`язків із громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК.

«Я думаю, що це питання буде обговорюватися після Євро-2012, а можливо, навіть після виборів. Тому що зараз є нагальні питання щодо забезпечення громадського поряду під час Євро-2012, забезпечення передвиборчого процесу», - сказав В.ПОЛІЩУК.

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