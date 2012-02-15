Янукович увів Хорошковського до складу Ради регіонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ увів до складу Ради регіонів міністра фінансів України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Також до складу ради введено голову Асоціації малих міст України Павла КОЗИРЄВА. Цим же указом Президент вивів зі складу Ради регіонів екс-міністра фінансів Федіра ЯРОШЕНКА. Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив на посаду міністра фінансів Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Іншими указами Президент звільнив з посади керівника Мінфіну Федора ЯРОШЕНКА, а з посади голови Служби безпеки України – В.Хорошковського. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хорошковський замість Ярошенка, або Я. Кабмін під вибори чищу?.. Янукович призначив Клюєва секретарем РНБО, Богатирьову - міністром охорони здоров’я

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