Президент поставив завдання посилити роль РНБО в усіх напрямках - Клюєв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед новопризначеним секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм КЛЮЄВИМ завдання посилити роль РНБО у координації роботи органів влади для зміцнення безпеки держави в усіх без винятку напрямках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.КЛЮЄВА з посиланням на секретаря РНБО.

"Економічна безпека в 21-му столітті грає першорядну роль, а Україна всі роки незалежності роботу в цьому напрямку явно недооцінювала. Наприклад, зростання залежності від світових ринків, накопичення зовнішніх боргів, зниження наукомісткості реального сектора, зношеність промисловості та інфраструктури - лише неповний список загроз, мінімізацією яких системно займається влада", - цитує прес-служба А.КЛЮЄВА.

Новопризначений секретар РНБО вважає дуже важливим завдання із забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення її енергоефективності. За його словами, виконання завдань, поставлених Президентом України на останньому засіданні РНБО наприкінці січня, вимагає серйозних зусиль і якісної координації роботи всіх органів влади.

"Від успішності вирішення цих завдань залежить конкурентоспроможність всієї країни і наші перспективи на найближчі десятиліття. Конкурентоспроможність - це зростання економіки, а значить - можливостей для поліпшення якості життя наших громадян", - підкреслив А.КЛЮЄВ.

На його думку, ті мільярди, які Україна віддає щомісячно за неймовірно дорогі енергоносії, можна було б вкладати у модернізацію економіки, створення нових високотехнологічних підприємств. "Дорогі енергоресурси і величезні енерговтрати - це ціна кожного нашого товару, це мільярди коштів, недодані пенсіонерам, освіті та охороні здоров`я", - заявив він.

Крім того, секретар РНБО додав, що серед найважливіших завдань української влади є зміцнення науково-технічного потенціалу, забезпечення інноваційного розвитку країни. А.КЛЮЄВ нагадав, що саме ідеологія модернізації економіки, створення нових ефективних виробництв лежить в основі всіх сьогоднішніх урядових програм.

"Виклики сучасного світу для України стають все більш серйозними. Наша держава інтегрована в світові політичні та економічні процеси. І, як ви бачите, дуже чуйно реагує на зміни, що відбуваються в світі", - заявив А.КЛЮЄВ.

Також новопризначений секретар Ради національної безпеки та оборони України заявляє про необхідність підвищення якості реформування силових структур.

"Коли ми говоримо про захист національних інтересів, підвищення обороноздатності України, важливо розуміти, що йдеться про цілий комплекс завдань. Це не тільки професіоналізм і мобільність армії, а й сучасний рівень її озброєння, а значить - серйозні кроки з розвитку військово-промислового комплексу. Це також означає підвищення ефективності спеціальних служб для захисту інтересів країни, і в першу чергу - економічних", - цитує прес-служба А.КЛЮЄВА.

Секретар РНБО серед завдань діяльності цього органу назвав координацію роботи щодо активізації військово-технічного співробітництва України як з країнами СНД, так і з багатьма іншими державами.

У той же час, за його словами, у контексті судово-правової реформи важливими є зміни у роботі всієї правоохоронної системи, підвищення якості її функціонування та мінімізації корупції в силових структурах.

"Ви прекрасно знаєте, що нам ще дуже багато належить зробити, щоб кожна людина відчувала себе захищеною не тільки від злочинності, а й від свавілля правоохоронців", - зазначив А.КЛЮЄВ. Він переконаний, що корупція є однією із значних загроз для існування ефективної держави.

Важливим завданням секретар РНБО вважає й забезпечення екологічної і техногенної безпеки країни. "Зношеність промисловості та інфраструктури не дозволяє владі розслаблятися ні на хвилину", - підкреслив він.

"Існує багато інших проблем, які також є загрозою для країни. Це і міжнародна злочинність, і нелегальна міграція і багато іншого", - вважає А.КЛЮЄВ.

Секретар РНБО наголосив, що для нього нова посада - "можливість зосередитися на вирішенні стратегічно важливих для України завдань, реальними справами забезпечити зміцнення безпеки і конкурентоспроможності нашої держави в усіх сферах - політичній, економічній та гуманітарній". "Україна повинна стати вагомим політичним та економічним гравцем на міжнародній арені", - резюмував А.КЛЮЄВ.