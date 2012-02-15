ТОП-10 (15 лютого)

«Газпром» і «Нафтогаз» відновили переговори

ВАТ «Газпром» і ВАТ «Нафтогаз України» відновили переговори.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

У повідомленні наголошується, що голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР провів сьогодні робочу нараду з питань транзиту російського газу через Україну в умовах аномальних холодів.

Після закінчення наради О.МІЛЛЕР прийняв голову правління НАК "Нафтогаз України" Євгена БАКУЛІНА.

Таким чином, компанії відновили переговори, останній раунд яких відбувся 17 січня, причому єдиним рішенням тоді був намір їх продовжити.

Нагадаємо, Україна веде з РФ тривалі переговори зі зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - кабальними. Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською газотранспортною системою. Київ і Москва не виключають створення консорціуму з управління української ГТС, але його модель поки що не визначена.

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«Газпром» упевнений в позитивному результаті переговорів щодо газотранспортного консорціуму

Результат переговорів Росії й України зі створення консорціуму для управління українською газотранспортною системою (ГТС) буде позитивним.

Про це сказав заступник голови "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ у інтерв`ю телеканалу Russia Today, передає РІА "Новости".

"Це двосторонні переговори, і, хоча ми не проти участі в них європейських інвесторів, на даний момент ми ведемо переговори на двосторонній основі. Ідея про газотранспортний консорціум не нова, і ми, і наші партнери активно її підтримували. У минулому ця ініціатива була заблокована, зараз переговори поновилися, але кінцева конфігурація цього партнерства стане відома після завершення переговорів.", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він зазначив, «із великою часткою впевненості можу сказати, що результат переговорів буде позитивним».

Нагадаємо, Україна веде з РФ тривалі переговори щодо зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - кабальними. Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською газотранспортною системою. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум із управління українською ГТС, але його модель поки що не визначена.

Раніше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував створити для модернізації української ГТС тристоронній консорціум, що враховує інтереси як Росії, так і держав - членів ЄС, в якому Росії та ЄС має належати по 33%, а Україні - 34%. Завдяки цьому система була б прозорою, вважає Президент України. Він нагадав, що експерти оцінюють витрати на модернізацію ГТС України в 5-7 мільярдів доларів на період від 5 до 7 років.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що переговори про оренду трубопровідної системи України ніколи не велися. Навпаки, Україна зацікавлена в тому, щоб не втратити позиції транзитної країни, оскільки доходи від транзиту є частиною державного бюджету.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО також раніше заявляв, що базовою моделлю консорціуму є тристороння. При цьому влада України вважає, що тристороння модель має базуватися на двох принципах: надання гарантій обсягів транзиту російського газу до Європи і залучення інвестицій від європейських міжнародних фінансових організацій для модернізації ГТС.

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Азаров розкритикував Мінсоцполітики: мама "з гірського села" попросила у прем`єра дрова

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розкритикував роботу соціальних служб і Міністерства соціальної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, критику М.АЗАРОВ висловив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Він відзначив, що нещодавно під час спілкування з користувачами Facebook одержав повідомлення від молодої мами з Чернівецької області з проханням допомогти у забезпеченні дровами. За словами М.АЗАРОВА, таке прохання вразило його до глибини душі.

«Одержав я на сторінці Facebook звернення від молодої мами з Чернівецької області. Знаєте, що вона просила у прем`єр-міністра? Дров, аби обігріти старий будинок, в якому батьки рятують хвору дитину. Мороз, завірюхи, і нікому до людей немає діла», - сказав М.АЗАРОВ. Він повідомив, що сім`я навіть не зверталася в органи місцевої влади по допомогу, бо не сподівалася одержати допомогу.

«У селі загальна думка: звертайся не звертайся – допомоги не дочекаєшся», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він відзначив, що після дзвінка з Києва місцева влада надала необхідну допомогу цій сім`ї.

«Звичайно, після дзвінка з Києва і обласна, і районна адміністрація кинулися на допомогу, і дрова привезли, і лікаря для дитини, і взяли на облік, як соціально незахищену сім’ю. Але це ж абсурд. У 21 столітті в центрі Європи так вирішувати проблеми. Інтернет дозволив з гірського села достукатися прямо до уряду, а до місцевої влади люди навіть не стукають. Я просто шокований. Очевидно, у нас назріла дуже вимоглива розмова про те, як держава піклується про своїх громадян, особливо соціально незахищених. Вони також мають право на гідне життя і повагу.», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем`єр заявив, що «ми повинні ретельно і критично проаналізувати, як працює наша система соціального захисту». «НАДРАГА (Василь НАДРАГА – перший заступник міністра соціальної політики), до тебе звертаюся – як працює наша система соціального захисту? Мовчиш.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що одне з наступних засідань уряду буде присвячено аналізу ситуації в соціальній сфері.

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ФДМУ в березні виставить на продаж "Крименерго" і "Дніпрообленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити в березні ц.р. приватизаційні конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45% державного пакета акцій ПАТ "Крименерго", 50% держпакета акцій ПАТ "Дніпрообленерго" і 25,999 % "Тернопільобленерго".

Як повідомляє сайт Фонду держмайна, відповідні зміни внесено наказом ФДМУ №52 від 12 січня 2012 р. до щомісячного пооб’єктного плану-графіку виставляння на продаж у 2012 р. пакетів акцій енергокомпаній.

Відповідно до цього наказу, в квітні 2012 р. ФДМУ планує оголосити конкурси з продажу 45,009% держпакета ПАТ "Хмельницькобленерго", 45% "Миколаївобленерго".

На фондовій біржі в квітні також планується виставити 21% ВАТ "Черкасиобленерго".

Нагадаємо, раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що ФДМУ розраховує до кінця року завершити приватизацію всіх запланованих до продажу держпакетів акцій енергокомпаній.

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З сьогоднішнього дня відновлено поставки української електроенергії до Білорусі

Мінськ. Від сьогодні відновилися поставки української електроенергії до Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Біленерго».

«Поставки здійснюються в обсязі 7 млн. кВт/год на добу», - підкреслили у прес-службі «Біленерго».

Нагадаємо, що у зв`язку з дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку через сильні морози, Україна з 1 лютого припинила поставки електроенергії до Білорусі. Терміни відновлення поставок переносилися кілька разів.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, у 2012 році Білорусь планує гарантовано імпортувати з України 1,5 млрд. кВт/год електроенергії і ще до 3 млрд. кВт/год - у разі економічної доцільності.

У 2011 році, згідно з контрактами, Білорусь мала імпортувати з України близько 2,5 млрд. кВт/год. Партнерами з поставки електроенергії з України були дві українські компанії – «Укрінтеренерго» і «Східенерго». Імпорт електроенергії в республіку здійснюється виключно для диверсифікації паливно-енергетичного балансу і виходячи з економічної доцільності.

Державне виробниче об`єднання електроенергетики «Беленерго» створено у 2006 році у порядку реорганізації Білоруського державного енергетичного концерну для управління господарською діяльністю електроенергетичного комплексу Білорусі. До складу «Біленерго» входять, зокрема, республіканські унітарні підприємства «Брестенерго», «Вітебськенерго», «Гомельенерго», «Гродноенерго», «Мінськенерго», «Могилівенерго».

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Президент поставив завдання посилити роль РНБО в усіх напрямках - Клюєв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед новопризначеним секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм КЛЮЄВИМ завдання посилити роль РНБО у координації роботи органів влади для зміцнення безпеки держави в усіх без винятку напрямках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.КЛЮЄВА з посиланням на секретаря РНБО.

"Економічна безпека в 21-му столітті грає першорядну роль, а Україна всі роки незалежності роботу в цьому напрямку явно недооцінювала. Наприклад, зростання залежності від світових ринків, накопичення зовнішніх боргів, зниження наукомісткості реального сектора, зношеність промисловості та інфраструктури - лише неповний список загроз, мінімізацією яких системно займається влада", - цитує прес-служба А.КЛЮЄВА.

Новопризначений секретар РНБО вважає дуже важливим завдання із забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення її енергоефективності. За його словами, виконання завдань, поставлених Президентом України на останньому засіданні РНБО наприкінці січня, вимагає серйозних зусиль і якісної координації роботи всіх органів влади.

"Від успішності вирішення цих завдань залежить конкурентоспроможність всієї країни і наші перспективи на найближчі десятиліття. Конкурентоспроможність - це зростання економіки, а значить - можливостей для поліпшення якості життя наших громадян", - підкреслив А.КЛЮЄВ.

На його думку, ті мільярди, які Україна віддає щомісячно за неймовірно дорогі енергоносії, можна було б вкладати у модернізацію економіки, створення нових високотехнологічних підприємств. "Дорогі енергоресурси і величезні енерговтрати - це ціна кожного нашого товару, це мільярди коштів, недодані пенсіонерам, освіті та охороні здоров`я", - заявив він.

Крім того, секретар РНБО додав, що серед найважливіших завдань української влади є зміцнення науково-технічного потенціалу, забезпечення інноваційного розвитку країни. А.КЛЮЄВ нагадав, що саме ідеологія модернізації економіки, створення нових ефективних виробництв лежить в основі всіх сьогоднішніх урядових програм.

"Виклики сучасного світу для України стають все більш серйозними. Наша держава інтегрована в світові політичні та економічні процеси. І, як ви бачите, дуже чуйно реагує на зміни, що відбуваються в світі", - заявив А.КЛЮЄВ.

Також новопризначений секретар Ради національної безпеки та оборони України заявляє про необхідність підвищення якості реформування силових структур.

"Коли ми говоримо про захист національних інтересів, підвищення обороноздатності України, важливо розуміти, що йдеться про цілий комплекс завдань. Це не тільки професіоналізм і мобільність армії, а й сучасний рівень її озброєння, а значить - серйозні кроки з розвитку військово-промислового комплексу. Це також означає підвищення ефективності спеціальних служб для захисту інтересів країни, і в першу чергу - економічних", - цитує прес-служба А.КЛЮЄВА.

Секретар РНБО серед завдань діяльності цього органу назвав координацію роботи щодо активізації військово-технічного співробітництва України як з країнами СНД, так і з багатьма іншими державами.

У той же час, за його словами, у контексті судово-правової реформи важливими є зміни у роботі всієї правоохоронної системи, підвищення якості її функціонування та мінімізації корупції в силових структурах.

"Ви прекрасно знаєте, що нам ще дуже багато належить зробити, щоб кожна людина відчувала себе захищеною не тільки від злочинності, а й від свавілля правоохоронців", - зазначив А.КЛЮЄВ. Він переконаний, що корупція є однією із значних загроз для існування ефективної держави.

Важливим завданням секретар РНБО вважає й забезпечення екологічної і техногенної безпеки країни. "Зношеність промисловості та інфраструктури не дозволяє владі розслаблятися ні на хвилину", - підкреслив він.

"Існує багато інших проблем, які також є загрозою для країни. Це і міжнародна злочинність, і нелегальна міграція і багато іншого", - вважає А.КЛЮЄВ.

Секретар РНБО наголосив, що для нього нова посада - "можливість зосередитися на вирішенні стратегічно важливих для України завдань, реальними справами забезпечити зміцнення безпеки і конкурентоспроможності нашої держави в усіх сферах - політичній, економічній та гуманітарній". "Україна повинна стати вагомим політичним та економічним гравцем на міжнародній арені", - резюмував А.КЛЮЄВ.

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Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2011 році зросло в 2,2 разу

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд. 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд. 025,3 млн. дол. в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд. 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд. 449,6 млн. проти 9 млрд. 337 млн. дол. і 6 млрд. 311,7 дол. відповідно в 2010 році.

Імпорт товарів і послуг до України в 2011 р. зріс до 88 млрд. 854,9 млн. дол. (у 2010 році – 66 млрд. 189,9 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 82 млрд. 606,9 млн. дол. (у 2010 році – 60 млрд. 742,2 млн. дол.), імпорт послуг – 6 млрд. 248 млн. дол. (у 2010 році – 5 млрд. 447,7 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України в 2011 р. зріс до 82 млрд. 107,4 млн. дол. (у 2010 році – 63 млрд. 164,6 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 68 млрд. 409,8 млн. дол. (у 2010 році – 51 млрд. 405,2 млн. дол.), експорт послуг – 13 млрд. 697,6 млн. дол. (у 2010 році – 11 млрд. 759,4 млн. дол.).

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Україна в 2011 році збільшила імпорт газу на 50%

Україна у 2011 році збільшила імпорт природного газу на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14 млрд. 46,028 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, обсяг імпорту природного газу в 2011 році у загальному обсязі імпорту становив 17,0%.

У 2011 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,4%, порівняно з 2010 роком, до 4 млрд. 272,365 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в 2011 році становив 5,2%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у 2011 році Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2010 році у загальному обсягу імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.

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Клюєв: підвищення енергоефективності – одне з головних завдань нацбезпеки

Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення її енергоефективності є одним з пріоритетних завдань національної безпеки.

Про це в інтерв`ю заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій КЛЮЄВ, повідомила УНІАН його прес-служба.

За словами А.КЛЮЄВА, виконання завдань, поставлених Президентом України на останньому засіданні РНБО наприкінці січня, вимагає серйозних зусиль і якісної координації роботи всіх органів влади.

Він наголосив, що від успішності вирішення цих завдань залежить конкурентоспроможність всієї країни і наші перспективи на найближчі десятиліття.

«Простіше кажучи, ті мільярди, що Україна віддає щомісячно за неймовірно дорогі енергоносії, ми могли б вкладати в модернізацію економіки, створення нових високотехнологічних підприємств. Дорогі енергоресурси і величезні енерговтрати - це ціна кожного нашого товару, це мільярди коштів, недоданих пенсіонерам, освіті та охороні» здоров`я, - цитує прес-служба секретаря РНБО.

А.КЛЮЄВ також відзначив, що пріоритетним завданням влади має також стати зміцнення науково-технічного потенціалу, забезпечення інноваційного розвитку. Він нагадав, що саме ідеологія модернізації економіки, створення нових ефективних виробництв лежить в основі всіх сьогоднішніх урядових програм.

Важливим завданням А.КЛЮЄВ назвав також забезпечення екологічної та техногенної безпеки країни. За його словами, той оберемок проблем, який накопичився як за радянські роки, так і за роки незалежності України, вимагає величезних багаторічних зусиль. «Спрацьованість промисловості та інфраструктури не дозволяє владі розслаблятися ні на хвилину», - наголосив він.

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Про безпідставне підвищення комунальних тарифів можна повідомляти на "гарячу лінію" в Держфініспекції

Про факти безпідставного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги можна повідомляти на "гарячу лінію", яка працює як у центральному апараті Державної фінансової інспекції, так і в її територіальних підрозділах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держфінспекції Петро АНДРЄЄВ сьогодні під час брифінгу.

«З початку лютого Держфінінспекція України одержала більш як 100 дзвінків від людей, які повідомили про різні випадки необґрунтованого, на їх думку, підвищення тарифів на комунальні послуги. Всі ці випадки ретельно перевіряються. Як результат, на сьогодні проводиться близько півсотні ревізій із з`ясування законності збільшення комунальних тарифів», - сказав П.АНДРЄЄВ.

За його словами, попри те, що перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на комунальні послуги лише почалися, низка органів місцевого самоврядування в Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській областях, не чекаючи візиту ревізорів, одразу ж знизили раніше підняті тарифи.

Як повідомляв УНІАН, Держфінінспекція з лютого 2012 року почала перевірку комунальних підприємств сфери ЖКГ на обґрунтованість підвищення тарифів на послуги в 2011 і 2012 роках. Зокрема, фахівці Держфінспекції перевірять обґрунтованість й економічну доцільність підвищення тарифів, а також формування невиробничих витрат і собівартості послуг.

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