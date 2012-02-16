Анонс на 16 лютого

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Полтавській області.



* Розпочне роботу III Міжнародна конференція "Комерційне плодоовочівництво в Україні - 2012". Організатор: Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) спільно з Посольством Королівства Нідерландів в Україні. У церемонії відкриття візьмуть участь: Олександр Сень, заст.мністра агрополітики та продовольства України; Алекс Ліссітса, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Мейвес Браувер, радник з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні.



* Відбудеться пленарне засідання IX сесії Київради VI скликання.



* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфері енергетики, і брифінг для представників ЗМІ.



* Прес-конференція голови агентства з повернення викрадених автомобілів COBRA, члена європейської міжнародної асоціації детективів з розшуку автотранспорту (IATIA), адвоката Стефана Решка на тему: «Чому Україні перетворилася на «чорну діру» для викрадених у Європі автомобілів?»



* Круглий стіл на тему: "Валютні облігації для населення: переваги та недоліки запропонованих інструментів". Організатор - ГО "Ліга фінансового розвитку". Учасники: Юрій Колобов, перший заст.голови НБУ; Галина Пахачук, директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України; Володимир Хливнюк, голова правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; Ігор Юшко, голова правління АТ« Дочірній банк «Сбербанка Росії»; Сергій Подрєзов, голова правління АТ«Ощадбанк».



* На Офіційному веб-порталі ФПУ відбудеться Інтернет-конференція на тему: «Що потрібно зробити заради соціально справедливого життя в Україні?». Учасники: заст. голови ФПУ Сергій Кондрюк, фахівці Соціально-економічного департаменту апарату ФПУ.



* Круглий стіл на тему: "Торгові війни: проблема якості українського сиру чи велика політика? Наскільки конкурентоздатні вітчизняні виробники молочної продукції?". Запрошені: Василь Бондаренко, голова правління НАМУ "Укрмолпром"; Андрій Дикун, президент Асоціації виробників молока України; Андрій Гетя, директор департаменту ринків тваринництва Мінагрополітики та продовольства України; Олександр Куц, директор департаменту продовольства Мінагрополітики і продовольства України; Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва; Сергій Орєхов, голова Держінспекції України з питань захисту прав споживачів та ін.



* Круглий стіл на тему: «Державна програма приватизації на 2012-2014 роки: пошук ефективного власника чи остаточний грабіж України?». Організатор: Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності. Учасники: Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку, Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, Володимир Ларцев, екс-радник голови ФДМУ, Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, Олександр Данилюк, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, Ігор Луценко, експерт з економічних питань, Ігор Москалевич, експерт видання «Дзеркало тижня», Андрій Черніков, експерт видання «Економічна правда», Сергій Висоцький, експерт ІА ЛігаБізнесІнформ.



* Прес-конференція на тему: "Кадрові ротації в уряді: до реформ чи до виборів?". Учасники: керівник Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов, директор компанії "Berta Communications", політтехнолог Тарас Березовець, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Денис Kірюхін.



* Круглий стіл на тему: «Світові продовольчі ринки і продовольча безпека України». Організатори: Міжнародний Фонд Блейзера та аграрна компанія HARMELIA. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Леонід Козаченко, президент УАК; Жан-Жак Ерве, радник Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole), академік Академій сільського господарства Росії, України, Франції; Володимир Лапа, ген. директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Ігор Лавриненко, керівник аналітичного відділу, «Реформаторський клуб»; Вадим Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer.



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