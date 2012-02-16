Курс НБУ на 16.02.12

Офіційний курс НБУ на 16.02.12 100 USD - 798.8100 (15 лютого - 798.8100) 100 EUR - 1045.8021 (15 лютого - 1051.9529) 10 RUR - 2.6677 (15 лютого - 2.6550) Облікові курси банківських металів за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-137834.67 (15 лютого-137475.20) 961 XAG 10 Срібло-2691.19 (15 лютого-2676.81) 962 XPT 10 Платина-130445.67 (15 лютого-130605.44) 964 XPD 10 Паладій-54958.13 (15 лютого-55038.01)

ОфіційнийкурсНБУна16.02.12



100USD-798.8100(15лютого -798.8100)



100EUR -1045.8021(15лютого -1051.9529)



10RUR-2.6677(15лютого -2.6550) Обліковікурсибанківськихметалівза 10тройськихунцій(грн.)



959XAU10Золото-137834.67(15лютого-137475.20)



961XAG10 Срібло-2691.19(15лютого-2676.81)



962XPT10 Платина-130445.67(15лютого-130605.44)



964XPD10Паладій-54958.13(15лютого-55038.01)

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