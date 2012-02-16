ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Фірташ став повновладним власником «Украгро НПК» пише: концерн OstChem, який об`єднує хімічні активи Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, сконцентрував 100% акцій виробника мінеральних добрив ПАТ "Украгро НПК" (Черкаська обл.).

http://delo.ua/business/firtash-stal-polnovlastnym-sobstvennikom-ukragro-npk-173565/

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Також «Діло» в публікації «Найдорожчі будинки під Києвом за підсумками 2011 року» подає рейтинг топ-5 найдорожчих елітних котеджів Київської області, складений виданням спільно з консалтинговою компанією Knight Frank.

http://delo.ua/business/samye-dorogie-doma-pod-kievom-po-itogam-2011-goda-173568/

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«Діло» в публікації «Болгарія відмовилася ратифікувати антипіратський закон» пише: міністр економіки Болгарії Трайчо Трайков заявив, що внесе до Міністерської ради пропозицію про зупинку процедури приєднання країни до міжнародної Торгової угоди проти контрафакції - АСТА.

http://delo.ua/world/bolgarija-otkazalas-ratificirovat-antipiratskij-zakon-173574/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «До Telenor повернувся голос», у якому пише: норвезький холдинг Telenor збільшив свою частку в VimpelCom (володіє "Київстаром" і російським "Вимпелкомом") до 36,36% і став її найбільшим голосуючим акціонером. Акції були викуплені у структур єгипетського мільярдера Нагіба Савіріса за $374 млн., а в майбутньому частка Telenor може і зовсім збільшитися до 40%. Операція застала зненацька іншого найбільшого співвласника оператора — російську "Альфа-Групп".

http://www.kommersant.ua/doc/1874365

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Фінансовий страх», у якому пише: можливий крах європейської валюти виявився головним побоюванням найбільших банків світу, з`ясували в аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers (PWC). У зв`язку з цим у світі посилилися кредитні ризики і страх перед зниженням ліквідності. Ситуація в Україні, втім, відрізняється від загальносвітової. Місцеві банкіри переважно побоюються девальвації гривні, відходу іноземних інвесторів і зниження платоспроможності населення. http://www.kommersant.ua/doc/1874226

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Видання «Економічні відомості» в публікації «ЄС видворили» пише: Москва і Київ активізували газові переговори, однією з головних тем яких є умови створення консорціуму для управління ГТС. Але, всупереч бажанню уряду Миколи Азарова, обговорюється двосторонній формат нового підприємства без участі Брюсселя.

http://state.eizvestia.com/full/es-vyshvyrnuli

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Агрохолдинги впали у немилість», в якому пишуть: уряд має намір фінансувати цього року тільки фермерів і приватні господарства. Експерти вважають, що це означає одне - допомоги не одержить ніхто з сільгоспвиробників. Очікується, що це гасло підніме рейтинги регіоналів перед парламентськими виборами.

http://markets.eizvestia.com/full/agroholdingi-vpali-v-nemilost

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Газета «Сьогодні» в публікації «Посковзнувся, прокинувся - і до суду: за моральну шкоду можна відсудити 10 тис. грн.» пише: якщо ви зламали руку або ногу на території, яку погано прибрав двірник КП, відшкодовувати збиток повинні комунальники, якщо тротуар у будівлі закріплений за приватником – орендар.

http://www.segodnya.ua/news/14339178.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Українці купують дедалі більше авто» пише: у січні 2012 року українці купили 12 281 легковиків, або на 24% більше, ніж рік тому (йдеться про нові машини). Експерти впевнені - це пов`язано з виходом з кризи.

http://www.segodnya.ua/news/14339176.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Суперзнижка на тур - суперпривід задуматися...» пише: за кордоном гарантії сумлінності туроператорів прописані в законодавстві. У нас вони майже умовні, що провокує нечистих на руку "діловарів" будувати фінансово-туристичні піраміди.

http://economics.unian.net/ukr/detail/120029

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нацбанк "пішов" у Декрет, або Вивчаєте матчастину...» пише: НБУ останнім часом видає на-гора нормативні «нововведення» з посиланням на документ майже двадцятирічної давності - Декрет Кабміну від 1993 року. Щоправда, з обмовкою - мовляв, тільки зараз дізналися, як правильно робити...

http://economics.unian.net/ukr/detail/120019

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Мінфін виявив прихований резерв оптимізації витрат бюджету» пише: основна економія пропонується за рахунок оборони і пенсійної системи.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1505126/nashli_chto_sokratit

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Також «Ведомости» в публікації «Регулятори стурбовані великими відсотками за маленькі позики» пишуть: ФСФР почала перевірку ТОВ «Міні-позика експрес», яке видає на пошті позики під 50% на тиждень. «Кредити до зарплати» під драконівський відсоток обурили навіть мікрофінансові організації, які просять написати для таких компаній окремий закон.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1505123/ne_te_procenty

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Видання «Известия» в публікації «Колектори будуть відповідати перед боржниками» пише: крапку в суперечці - обов`язковим чи добровільним має бути галузеве об`єднання колекторних агентств - поставило Мінекономрозвитку. Працювати стягувальниками боргів зможуть тільки компанії - члени саморегульованих організацій.

http://izvestia.ru/news/515555

(УНІАН)