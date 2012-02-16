ТОП-10 (16 лютого)

Зростання промвиробництва в Україні у січні становило 2%

В Україні зростання промислового виробництва у січні 2012 року порівняно з січнем 2011 року становило 2%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року спад промвиробництва становив 12,7%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у січні (у січні 2012 року до січня 2011 р.) за галузями становило: у видобувній промисловості – 3,4% (у січні 2012 р. до грудня 2011 р. – спад 8,4%), зокрема у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 4% (до грудня – спад 7,4%), у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 3% (до грудня – зростання 9,2%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у січні 2012 р. становило 1,2% (до грудня – спад 17%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – спад 1,9% (до грудня – спад 27,3%).

У легкій промисловості у січні 2012 р. зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 12,1% (до грудня – спад 23,5%), зокрема у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 8% (до грудня – спад 21,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 28,1% (до грудня – спад 33,2%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва у січні 2012 року становило 3,5% (до грудня – спад 16,8%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 5,2% (до грудня – спад 15,7%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 2,2% (до грудня – спад 7,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості у січні 2012 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 1,9% (до грудня – спад 13,9%), зокрема у хімічному виробництві – зростання 1,6% (до грудня – спад 12,6%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – зростання 3,1% (до грудня – спад 20,3%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 3,5% (до грудня – спад 31,6%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у січні 2012 року спад виробництва становив 1,6% (до грудня – спад 1,7%), у машинобудуванні - зростання 11,7% (до грудня – спад 24,3%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – спад 20,7% (до грудня – спад 38%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 17,5% (до грудня – спад 24,1%), у виробництві транспортного устаткування – зростання 26% (до грудня – спад 13%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 3,4% (до грудня – зростання 2,3%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва у грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становив 0,5%, у січні-грудні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.

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Підприємства України завершили 2011 рік з позитивним фінрезультатом 112,9 млрд. грн.

За попередніми даними, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2011 році становив 112 млрд. 930,3 млн. грн. проти 63 млрд. 266,4 млн. грн. у 2010 році.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, зі збитком 2011 рік закінчили 36% підприємств країни проти 41% у 2010 році.

При цьому вказується, що наведені дані не враховують результатів діяльності малих підприємств, бюджетних установ, НАК «Нафтогаз України» (вид економічної діяльності «операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям»), ДК «Укртрансгаз», ВАТ «Укртранснафта», ЗАТ АК «АероСвіт» ("діяльність транспорту і зв`язку").

За даними Держстату, 2011 рік завершили зі збитком 40,8% (у 2010 році також 40,8%) промислових підприємств України. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за 2011 рік становив 65 млрд. 656,3 млн. грн. проти 26 млрд. 530,5 в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

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Роздрібний товарообіг підприємств у січні зріс на 12,3% – до 25,9 млрд. грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в січні 2012 року (у зіставних цінах) зріс на 12,3%, порівняно з січнем 2011 року і становив 25,9 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

При цьому найбільше зростання спостерігається в Чернігівській області – на 19,8% – до 449,7 млн. грн., Київській області - на 19% - до 1 млрд. 190,1 млн. грн. і Вінницької області – на 18,7% – до 522,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у зіставних цінах) зріс на 13,7%, порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд. грн.

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Держенергоефективності наполягає, що не могло використовувати кошти ЄС не за призначенням

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України наполягає, що кошти, виділені Європейським Союзом на програми енергоефективності та енергозбереження, не могли бути використані не за призначенням.

Про це сказано в заяві Держенергоефективності, переданій УНІАН.

«Хотілося б ще раз відзначити те, що кошти, виділені ЄС на програми енергоефективності та енергозбереження України, не могли бути використані не за призначенням», - мовиться у заяві.

Рішення уряду про передання Держенергоефективності бюджетних коштів, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді держбюджету за програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», в сумі 310 млн. грн., наголошується в заяві, було прийняте 17 жовтня 2011 року. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погоджував передання Держенергоефективності 310 млн. грн. лише 6 грудня 2011 року. За інформацією Мінфіну, йдеться у заяві, 28 грудня 2011 року була проведена операція з продажу коштів у євро і подальша купівля коштів у національній валюті (за середнім курсом, встановленим на міжбанківському ринку на дату, яка передує дню проведення операції) і, відповідно, переказана на спеціальний рахунок у Держказначействі сума коштів у національній валюті в обсязі 324 млн. 802,5 тис. грн.

«У даний час кошти, виділені Євросоюзом на програми енергоефективності та енергозбереження в Україні, залишаються на рахунках Державної казначейської служби України. Тому просимо представників ЗМІ припинити провокаційну кампанію», - заявив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола ПАШКЕВИЧ.

У повідомленні також говориться про те, що в Держенергоефективності вважають, що інформація про неефективне використання коштів, виділених Євросоюзом на програми енергоефективності та енергозбереження, є «недостовірною» і поширюється «свідомо». «Надалі у разі поширення такої інформації Держенергоефективностівживатиме заходів для захисту ділової репутації Агентства відповідно до чинного законодавства України», - сказано в заяві.

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Число зареєстрованих безробітних в Україні зросло до 520,9 тис.

В Україні число зареєстрованих безробітних у січні зросло на 7,9%, або на 38,1 тис. чоловік, і на 1 лютого становило 520,9 тис.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 лютого 2012 року становив 1,9% загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року – 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 лютого ц.р. одержували допомогу у зв’язку з безробіттям, становила 398,4 тис. чоловік, що на 9%, або на 33,1 тис. чоловік, більше, ніж на 1 січня.

Середня сума допомоги у зв’язку з безробіттям на 1 лютого 2012 р. становила 917 грн., що на 38 грн. більше, ніж на 1 січня.

Крім того, за даними Держстату, в січні ц.р. на 10 робочих місць претендувало 85 безробітних.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 лютого 2012 року становила 63,9 тис. чоловік.

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Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку становить 893,6 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в січні становило 893,6 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 10,8 млн. дол. США (в еквіваленті) за рахунок купівлі 8,6 млн. євро.

У січні Нацбанк із резервів продав 904,4 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Нацбанку в січні 2012 року скоротилися на 1,4%, або на 430,31 млн. дол., – до 31,364 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви НБУ в 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд. дол., - до 31 млрд. 794,59 млн. дол.

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Мінфін ініціює спрощення процедури купівлі населенням ОВДП

Міністерство фінансів України ініціює спрощення процедури купівлі населенням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це заявила директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина ПАХАЧУК сьогодні під час круглого столу на тему: "Валютні облігації для населення: переваги й недоліки запропонованих інструментів".

За її словами, планується забезпечити можливість купівлі ОВДП громадянами через більшу кількість банків, а не лише через первинних ділерів Мінфіну.

У планах Мінфіну також випуск валютних ОВДП номіналом 500 доларів на додаток до 1000 доларових, які продаються сьогодні. Термін обігу цих паперів планується від одного до трьох років.

Стосовно ОВДП у гривні, Г.ПАХАЧУК заявила, що є плани стосовно випуску цих паперів і у паперовому вигляді на пред`явника.

Також Мінфін має намір ввести ще один день для проведення аукціонів із розміщення ОВДП - у середу, виключно для фізичних осіб.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд. грн., на внутрішньому - 60,952 млрд. грн.

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Держбюджет-2012 буде переглянуто навесні – Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що навесні до державного бюджету на 2012 рік будуть обов’язково внесені зміни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на нараді з господарсько-адміністративним активом Полтавської області.

«Як ми і домовлялися – за результатами першого кварталу будемо переглядати бюджет», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, йдеться, зокрема, про те, щоб передбачити у держбюджеті-2012 збільшення фінансування регіонів.

Крым того, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що у 2012 році рівень соціальних стандартів в Україні продовжить зростати.

За його словами, розмір мінімальних пенсій цього року має бути підвищений до рівня прожиткового мінімуму. «Ми ставимо завдання - наблизити пенсії до прожиткового мінімуму… Ми зобов’язані підвищити пенсійне забезпечення», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і додав, що влада також докладатиме зусиль для підвищення зарплат, адже без цього неможливо досягти збільшення пенсій.

Як сказав Президент. такі кроки має забезпечити зростання національної економіки. «Реформи не повинні зупинятися, вони мають рухатися вперед. Ми маємо створювати умови для покращення рівня життя людей - це наша головна мета», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Українські трейдери припинили закупівлю продпшениці на внутрішніх елеваторах

За даними експертів ІА «АПК-Інформ», в даний час в Україні багато експортно-орієнтованих компаній припинили закупівлю продовольчої пшениці на внутрішніх елеваторах.

Про це повідомляється на сайті «АПК-Інформ».

Як відзначають учасники ринку, це рішення стало реакцією на прохання Міністерства аграрної політики і продовольства України утриматися від експорту пшениці до прояснення ситуації з пересівом озимих.

Коментуючи ситуацію, ряд трейдерів повідомляє, що прийняти таке рішення їх змусили побоювання, що в разі невиконання прохання ринок може зіткнутися з неофіційним регулюванням експорту.

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Київ отримав 1 млрд. грн. бюджетних асигнувань для виконання функцій столиці

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО заявляє, що Київ отримав з державного бюджету України 1 млрд. грн. на виконання функцій столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Р.КРАМАРЕНКО.

За словами Р.КРАМАРЕНКО, 887,6 млн. грн. з цієї суми спрямують для фінансування капітальних вкладень і вони будуть враховані у Програмі соціально-економічного розвитку.

"Ці кошти будуть спрямовані на найбільш актуальні об’єкти: більше 150 млн. грн. – на будівництво транспортних розв’язок та метрополітену, майже 100 млн. грн. – на завершення реконструкції лікарень та інших об’єктів до Євро-2012 та понад 170 млн. грн. – на водопровідно-каналізаційне господарство і соціальну інфраструктуру. Решта коштів підуть на капітальний ремонт під’їздів житлових будинків, асфальтування та освітлення прибудинкових територій", – уточнив заступник голови КМДА.

Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що у програмі враховані залишки коштів минулих років в розмірі 385 млн. грн. Зазначені кошти були витрачені на закупівлю обладнання і складових частин для таких масштабних проектів як будівництво метро та Подільського мосту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 40 від 18 січня 2012 року затвердив Порядок використання у 2012 році 1 млрд. грн. для здійснення м. Києвом функцій столиці. Головним розпорядником цих коштів визначено Міністерство фінансів.

УНІАН