Курс НБУ на 17.02.12
20:00, 16 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.02.12100 USD США - 798.7500 (на 16 лютого - 798.8100)100 EUR - 1036.9373 (на 16 лютого - 1045.8021)10 RUR - 2.6440 (на 16 лютого - 2.6677)Облікові курси банківських металів на 17.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137065.50 (на 16 лютого-137834.67)961XAG10Срібло-2650.25 (на 16 лютого-2691.19)962XPT10Платина-28758.50 (на 16 лютого-30445.67)964XPD10Паладій-235.13 (на 16 лютого-4958.13)
Офіційний курс НБУ на 17.02.12
100 USD США - 798.7500 (на 16 лютого - 798.8100)
100 EUR - 1036.9373 (на 16 лютого - 1045.8021)
10 RUR - 2.6440 (на 16 лютого - 2.6677)
Облікові курси банківських металів на 17.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 137065.50 (на 16 лютого - 137834.67)
961 XAG 10 Срібло - 2650.25 (на 16 лютого - 2691.19)
962 XPT 10 Платина - 128758.50 (на 16 лютого - 130445.67)
964 XPD 10 Паладій - 54235.13 (на 16 лютого - 54958.13)
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