Курс НБУ на 17.02.12

Офіційний курс НБУ на 17.02.12100 USD США - 798.7500 (на 16 лютого - 798.8100)100 EUR - 1036.9373 (на 16 лютого - 1045.8021)10 RUR - 2.6440 (на 16 лютого - 2.6677)Облікові курси банківських металів на 17.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137065.50 (на 16 лютого-137834.67)961XAG10Срібло-2650.25 (на 16 лютого-2691.19)962XPT10Платина-28758.50 (на 16 лютого-30445.67)964XPD10Паладій-235.13 (на 16 лютого-4958.13)

Офіційний курс НБУ на 17.02.12 100 USD США - 798.7500 (на 16 лютого - 798.8100) 100 EUR - 1036.9373 (на 16 лютого - 1045.8021) 10 RUR - 2.6440 (на 16 лютого - 2.6677) Облікові курси банківських металів на 17.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137065.50 (на 16 лютого - 137834.67) 961 XAG 10 Срібло - 2650.25 (на 16 лютого - 2691.19) 962 XPT 10 Платина - 128758.50 (на 16 лютого - 130445.67) 964 XPD 10 Паладій - 54235.13 (на 16 лютого - 54958.13)

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