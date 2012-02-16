Анонс на 17 лютого

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: голова Комісії: Валерій Саратов, члени Комісії: Дмитро Григор`єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки 2011 року та перспективи розвитку обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників". Організатор - Моторне (транспортне) страхове бюро України. Учасники: Володимир Романишин, президент МТСБУ, Вадим Загребной, гендиректор МТСБУ, Віталій Хомутинник, голова Координаційної ради МТСБУ, Андрій Литвин, в. о. голови Держфінпослуг, Олександр Філонюк, голова Ради Ліги страхових організацій України.

* Прес-конференція на тему: "Doroga.2012 - моніторинг доріг Євро-2012". Організатор - туристичний інтернет-портал Doroga.UA. Учасники: Андрій Тичина, керівник клубу «Doroga.UA», Андрій Блінов, головний редактор журналу «Експерт Україна» та Олена Токарчук, редактор відділу газети «Сегодня». Відбудеться презентація проекту Doroga.2012 з моніторингу стану доріг на маршрутах Євро-2012. В рамках проекту на початку травня 2012 року відбудеться десятиденний автопробіг за маршрутом Київ - Харків - Донецьк - Львів - Київ, в якому візьмуть участь активісти клубу автотуристів Doroga.UA і журналісти видань-партнерів проекту. Напередодні журналістські екіпажі проведуть детальне вивчення стану реконструкції автодоріг на цих маршрутах.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «чи спровокує криза навколо Ірану зростання цін на бензин в Україні?». Учасники: директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар і заступник директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Прес-конференція на тему: «Російсько-українські торговельні війни: кому це вигідно?». Учасники: старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін; виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

* Прес-конференція, присвячена закриттю сайту "Дорожній контроль". Учасники: Ростислав Шапошников, власник сайту "Дорожній контроль"; Ольга Дюкіна, адвокат, представник Геннадія Гетьманцева.

* 18-00 - В УНІАН відбудеться чергове засідання Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і Там». Постійний член клубу Дмитро Горчаков проведе віртуальну екскурсію «Чого ви ще не знаєте про Вінниччину». Також в Клубі мандрівників - презентація Шрі-Ланки. Основним оповідачем-екскурсоводом виступить Ігор Полуектов, а досвідчені мандрівники Тетяна Печенчик, Сергій Костянчук та Олександр Чебан продовжать розповідь про острів Цейлон. Зокрема, вони розкажуть, як організувати фотополювання на леопарда і проїхатися на слоні, чого остерігатися в Священному храмі Зуба Будди, де знайти шматочок Англії в тропіках і яких свідків залишили після себе на Шрі-Ланці цар Микола ІІ і Юрій Гагарін. Усіх гостей пригощатимуть справжнім цейлонським чаєм (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Цього року всі бажаючі також зможуть стежити за зустрічами в клубі на сайті УНІАН www.unian.net.

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