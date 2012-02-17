ЧФ РФ у Севастополі використовує 38 причалів, які не включено до угоди - МДА

Чорноморський флот Російської Федерації у Севастополі використовує 38 причалів, які не включено до міжурядової угоди про умови оренди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ у ході вчорашніх відвідин ДП «Севастопольський морський торговий порт».

«На жаль, зовсім недавно ми з`ясували, що 38 причалів, які використовуються Чорноморським флотом Російської федерації, не увійшли до міжурядової угоди. Тому зараз ставиться питання про те, що потрібно їх або повернути місту, або надавати за них якусь компенсацію», - сказав він.

За словами С.САВЕНКОВА, цей факт з’ясувався в ході інвентаризації, «і зараз ми, як гостинні господарі, природно, ставимо питання: як бути і що робити, справедливість повинна ж бути».

Він також зазначив: «Історично склалося так, що більш як 50 відсотків причальних стінок займає наш улюблений Чорноморський флот Російської Федерації. Все змінюється, місто розвивається, воно зацікавлене, щоб цей розвиток був швидким, комфортним для жителів і гостей міста. Наразі Росії зроблено пропозицію про те, що багато причалів і території не завантажено і не використовуються так, як повинні використовуватися. Це, звичайно, міждержавний рівень, Президентам нашим вирішувати ці питання. І, звичайно ж, Росія в пріоритеті, Росії пропонується освоювати ці території, інвестувати в них для того, щоб місто і порт розвивалося не тільки у військовому напрямі».

Говорячи про перспективи вкладання інвестицій, і насамперед російською стороною, С.САВЕНКОВ сказав: «Ми робимо пропозиції РФ. Запропоновано 6 серйозних пілотних проектів. У нас в центрі міста 24-й, 54-й заводи стоять (йдеться про заводи, які раніше входили до складу будівельного комплексу Чорноморського флоту, – УНІАН)». Крім того, продовжив представник керівництва міста, «багато площ у Козачій бухті, 133 гектари під Росією, не використовуються. Херсонеський аеродром - там близько 190 гектарів у Російської Федерації. Території не освоюються». Як додав С.САВЕНКОВ, «ми, природно, пропонуємо нашим російським братам, якщо буде ухвалено рішення на рівні Президентів, на рівні уряду, в першу чергу вони (РФ) хай вкладають кошти, хай буде російський бізнес, хай російська сторона розвиває і інфраструктуру міста, і саме місто. Хай вони заробляють гроші, але це поштовх, імпульс до розвитку міста».

Тому, як сказав С.САВЕНКОВ, «ці моменти треба обговорювати, прискорювати». За його словами, міська влада сподівається, що після закінчення виборної кампанії в Росії «це питання дістане якийсь додатковий імпульс».