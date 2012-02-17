ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» у публікації «Тарифи на електроенергію для населення підвищать після виборів - думка» пише: після завершення приватизації енергокомпаній приватний інвестор почне наступ на тарифи на світло і тепло для населення. Тимчасово підвищення тарифів затримають парламентські вибори, але зростання цін неминуче.

http://delo.ua/business/tarify-na-elektroenergiju-dlja-naselenija-povysjat-posle-vyborov-m-173640/

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Також «Діло» в публікації «Влада України збільшила квоту імміграції цього року» пише: Кабмін дозволив в`їхати до України або залишитися для постійного проживання 8 217 іноземцям і особам без громадянства, збільшивши квоту на 2012 рік на 622 іноземці у порівнянні зі встановленою на 2011 рік.

http://delo.ua/ukraine/vlasti-ukrainy-uvelichili-kvotu-immigracii-v-etom-godu-173647/

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«Діло» в публікації «В Україні зростає дефіцит брухту» пише: в українських металургійних підприємств почалися труднощі з поставками брухту. На думку експертів, за підсумками 2012 року дефіцит брухту сягне 400 тис. тонн при потребі близько 7 млн. тонн.

http://delo.ua/business/v-ukraine-rastet-deficit-metalloloma-173629/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дружба» проти Києва», в якому пише: Росія обіцяє побудувати нафтопровід в обхід України, з`єднавши одну з гілок нафтопроводу "Дружба" зі східноєвропейськими країнами. У "Транснафті" заявили про початок переговорів з трубопровідними компаніями Німеччини і Чехії. У російській компанії ініціативу пов`язують з планами України щодо продовження трубопроводу Одесса-Броди до польського Гданська. Обидва проекти економічно недоцільні і свідчать про погіршення відносин між країнами в енергетичній сфері, вважають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1874924

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Депутати зробили велику ставку», в якому пише: у Раді зареєстровано законопроект "Про букмекерську діяльність". Його автори пропонують дозволити в країні роботу цих контор, заборонену відповідно до закону "Про заборону грального бізнесу". На думку депутатів, букмекерська діяльність відрізняється від ігор в казино і на ігрових автоматах і може приносити дохід до держбюджету. З ініціативою не погоджуються представники асоціацій грального бізнесу.

http://www.kommersant.ua/doc/1874891

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Видання «Економічні відомості» в публікації «За газ візьмуть рублями» пише: «Нафтогаз» дістав право прийняти від українських споживачів газу оплату в рублях. У Нацбанку впевнені, що це вже зараз дозволить удвічі знизити навантаження на валютні резерви центробанку, а протягом напівроку повністю перейти на оплату блакитного палива в рублях. Економія становитиме близько $12 млрд. з валютних резервів упродовж поточного року.

http://finance.eizvestia.com/full/za-gaz-vozmut-rublyami

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Турки торгують Босфором», у якому пишуть: після попередніх переговорів, які відбулися в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму, Україна і Туреччина продовжили обговорення перспектив співпраці в енергетичній сфері на рівні міністрів енергетики, щоб прискорити реалізацію важливих для обох країн нафтогазових проектів.

http://state.eizvestia.com/full/turki-torguyut-bosforom

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Газета «Сьогодні» в публікації «Через проблеми з Іраном бензин може подорожчати» пише: влада запевняє: причин для вибуху цін немає.

http://www.segodnya.ua/news/14339694.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Арбузов може зайняти місце Клюєва» пише: указ про призначення першого віце-прем`єра може з`явитись у п`ятницю.

http://www.segodnya.ua/news/14339690.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Український бренд - торгівля «в мінус» пише: Україна продовжує витрачати більше, ніж заробляти - негативне сальдо торгового балансу росте, паралельно нарощується зовнішній борг. Ланцюговою реакцією слідують девальваційні ризики - знецінення національної валюти стає неминучим...

http://economics.unian.net/rus/detail/120111

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Аграрії експлуатують страх перед СОТ» пише: Світова організація торгівлі лякає російських аграріїв. Вони просять уряд списати борги і компенсувати деякі витрати, загалом на 400 млрд. руб.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1506401/davajte_spisyvat

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Також «Ведомости» в публікації «Газпром» знизить ціни на газ для Європи на 10%» пишуть: «Газпром» погодився знизити в середньому на 10% ціну на газ за довгостроковими контрактами з європейськими клієнтами, заявив заступник голови правління компанії Олександр Медведєв Financial Times. Проте російський газовий холдинг відмовився поступитися клієнтам в іншому принциповому питанні — збільшити частку спотового компоненту у формулі ціни газу.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1506517/evropejskie_klienty_ugovorili_gazprom_snizit_ceny_na_gaz_na

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Видання «Известия» в публікації «Саудівська Аравія погрожує Росії і Китаю товарним бойкотом» пише: арабські верблюди можуть залишитися без російського ячменю, а діти - без китайських іграшок.

http://izvestia.ru/news/515700

(УНІАН)