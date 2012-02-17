Президент Німеччини подав у відставку

Президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ подав у відставку.

Як повідомляє РІА «Новости», про це К.ВУЛЬФ заявив сьогодні журналістам у Берліні.

За словами К.ВУЛЬФА, Німеччині потрібен Президент, який користується підтримкою більшості громадян країни.

"Розвиток подій останніх днів і тижнів показує, що ця довіра і можливості моєї роботи серйозно постраждали. З цієї причини я більше не вважаю за можливе належним чином виконувати обов`язки федерального Президента. Сьогодні я подаю у відставку, щоб негайно звільнити дорогу моєму наступникові", - сказав К.ВУЛЬФ.

Ім`я наступника Президента поки що невідоме.

Агентство нагадує, що скандал, пов`язаний з ім`ям Президента, розвивається з грудня минулого року, його звинувачують в численних зловживаннях повноваженнями і статусом та одержанні фінансової вигоди. Напередодні прокуратура Ганновера направила в Бундестаг запит про позбавлення Президента імунітету у зв`язку з підозрою у зловживанні службовими повноваженнями.

Згідно з результатами останніх соцопитувань, вже близько 84% громадян Німеччини не вірять в чесність свого Президента.

Після відставки К.ВУЛЬФА протягом 30 днів в Німеччині має бути скликана Федеральна Асамблея для обрання нового Президента, пише німецького видання Spiegel.

У найближчі два місяці обов’язки Президента виконуватиме Хорст ЗЕЕХОФЕР - голова баварського Християнсько-Соціалістичного Союзу - сестринської партії «Християнсько-Демократичний Союз», яку очолює нинішній канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.