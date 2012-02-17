ООН виділила 100 тис. дол. на допомогу українцям, які потерпають від морозів

Організація Об’єднаних Націй виділила 100 тис. дол. на допомогу українцям, які потерпають від морозів.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ООН в Україні.

Як зазначається в повідомленні, ці кошти були надані ООН на прохання Міністерства соціальної політики та Товариства Червоного Хреста України та будуть направлені на допомогу особам, які потерпають від погіршення погодних, особливо особам без постійного місця проживання.

Грант у розмірі 100 тис. дол. покриє витрати на їжу та іншу допомогу жертвам морозів. Виділені кошти будуть розподілені по регіонах, поінформували у Представництві ООН, підкресливши, що на сьогоднішній день важливо продовжити роботу пунктів обігріву і медико-соціальних центрів, що надасть можливість попередити випадки переохолодження, за необхідності надати першу допомогу постраждалим, а також забезпечити нужденних обігрівом, теплим одягом та взуттям, іншими речами, профілактичними медичними засобами, засобами особистої гігієни, надати гаряче харчування.

Як зазначили також у Представництві, допомога ООН надана в рамках Термінового грошового гранту (Emergency Cash Grant), максимальна сума якого становить 100 тис. дол. Адмініструє і розподіляє гранти Офіс ООН з координації гуманітарних питань, який знаходиться в Нью-Йорку. Гранти надаються країнам для подолання надзвичайних ситуацій. Гроші, виділені в рамках гранту, мають бути використані на придбання речей первинної допомоги жертвам стихійного лиха.

Україна вже декілька разів отримувала допомогу в рамках програми надання Термінового грошового гранту для нейтралізації наслідків повені в Західній Україні.

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