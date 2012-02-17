Відповідно до закону про декриміналізацію прокуратура закриє близько 5 тисяч справ

Органи прокуратури найближчим часом закриють близько 5 тисяч кримінальних справ у зв’язку з набуттям чинності закону щодо декриміналізації правопорушень у сфері господарської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

«Найближчим часом закриємо близько п’яти тисяч кримінальних справ, понад дві тисячі кримінальних справ фактично на сьогодні вже закрито», - уточнив В.ПШОНКА.

Крім того, він висловив сподівання, що Верховна Рада України не пізніше кінця березня ухвалить проект нового Кримінального процесуального кодексу України.

В.ПШОНКА також зазначив, що до 24 лютого будуть вноситися поправки до проекту КПК для другого читання. (9 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН,17 січня 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».

Згідно з законом, 17 складів злочинів декриміналізувалися - це потягнуло за собою закриття всіх кримінальних справ, які розслідуються правоохоронними органами або розглядаються судами, а також звільнення від всіх видів покарань осіб, засуджених за їх вчинення.

Засуджені за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності особи, стосовно яких основне покарання у виді позбавлення волі було замінено на штраф, з моменту набрання чинності законом будуть звільнені з місць позбавленні волі з подальшою сплатою відповідного штрафу.