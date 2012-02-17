Азаров ще не подавав Януковичу кандидатуру на посаду першого віце-прем'єра

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ ще не подавав Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ кандидатуру на посаду першого віце-прем'єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з користувачами Fasebook.

«Поки що ні, не подавав», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що члени Кабінету міністрів призначаються, виходячи з професійних якостей і відповідності вимогам, які висуваються до їх роботи.

«Принцип зміни членів Кабінету міністрів один - це, насамперед, відповідність тієї чи іншої людини, її професійних якостей, відповідальності тим вимогам, які висуваються до її роботи. Жодних інших принципів у нас немає», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він визнав певні помилки, зроблені раніше при призначенні міністрів.

«От скажемо, міністр охорони здоров'я… Вас влаштовує існуюча система охорони здоров'я? Напевно, ні. От тому відбувається зміна керівників напрямів. Скажімо, Ілля ЄМЕЦЬ (один з екс-міністрів охорони здоров'я в уряді М.АЗАРОВА – УНІАН) - прекрасний лікар, кардіохірург з досвідом роботи і в Австралії, і в США, який зумів створити чудовий центр дитячої кардіохірургії в «Охматдиті», людина з дуже цікавими думками. Ми розраховували на нього у справі таких складних перетворень, які проводяться в медичній галузі. Проте прекрасний лікар, на жаль, не став хорошим адміністратором, він міг би ним бути, але не став. За нормальної ситуації ми б почекали, безумовно, через кілька років він набрався б досвіду, проте такого часу у нас, на превеликий жаль, немає.

Тому бувають, звичайно, помилки у кадровій політиці, дуже важливо їх вчасно усувати», - написав М.АЗАРОВ на своїй сторінці у Fasebook.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем'єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони.

За даними ЗМІ, претендентами на посаду першого віце-прем'єра на сьогодні є Ірина АКІМОВА, Сергій ТІГІПКО, Сергій АРБУЗОВ, Юрій БОЙКО і Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.