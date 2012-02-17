ТОП-10 (17 лютого)

"Газпром" знизив ціну на газ для споживачів Європи в середньому на 10%

Російський газовий холдинг "Газпром" знизив контрактну ціну в рамках довгострокових контрактів на газ для європейських споживачів у середньому на 10%, пише газета Financial Times з посиланням на заяву заступника голови правління російської компанії Олександра Медведєва.

"Газпром", зазначив Медведєв, пішов на поступки за підсумками переговорів з рядом важливих клієнтів холдингу - у тому числі французькою GDF Suez, німецькою Wingas, словацькою SPP і турецькою Botas.

"Наші партнери попросили нас переглянути ціни (...) ми скорегували параметри формули, що призвело до відносного зниження цін у середньому на 10%", - цитує видання Медведєва, який додав, що компанія не погодилася на заклики клієнтів збільшити частку газу, прив`язаного до ціни на спотовому ринку.

"Нова ціна буде гарантувати конкурентоспроможність російського газу", - сказав співрозмовник видання.

Раніше "Газпром" повідомляв, що у 2011 році підвищив видобуток на 0,9% - до 513 мільярдів кубометрів, експорт до Європи - на 8%, до 150 мільярдів кубометрів.

Минулого тижня "Газпром" оприлюднив квартальний звіт по РСБУ, з якого випливало, що холдинг продовжує консультації з перегляду контрактів з рядом європейських споживачів - зокрема, повідомлялося про проведення комерційних консультацій з компаніями RWE Transgas, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, PGNiG. До числа тих, з ким "Газпром" уже проводив переговори в 2011 році, додалися італійська EGL, голландська GasTerra, данська Dong, передає РІА "Новости".

За підсумками переговорів в 2010 році було досягнуто домовленостей з компаніями E.On, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas і Gasterra. У 2011 році були переглянуті ціни з PremiumGas, Edison (поставки через СП "Промгаз"), GDF Suez (Франція), Wingas (Німеччина), SPP (Словаччина), Sinergie Italiane (Італія). На початку січня 2012 було підписано угоду про позачергове перегляд контрактної ціни з компанією Econgas (Австрія).

У листопаді минулого року Медведєв говорив журналістам, що цієї зими ціна на європейських біржових майданчиках досягне 400 доларів за тисячу кубометрів, у той час як в 2009 році становила 200 доларів. Однак поки цей прогноз не виправдався.

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Світовий банк планує виділяти щороку по 500 млн. дол. на реформи в Україні

Світовий банк розпочинає нову програму стратегічного партнерства з Україною, спрямовану на поліпшення ділового клімату в цій країні.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу банку.

Програма розрахована до 2016 року і передбачає виділення щорічних позик на суму 500 млн. дол.

Ці кошти підуть на реалізацію реформ в освіті та охороні здоров`я, у сфері ЖКГ та управління бюджетом.

«Партнерство націлене на підтримку проголошеної українським керівництвом програми економічних реформ», – заявив регіональний директор банку Кіміао ФАН.

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Пересівання озимих обійдеться аграріям у 7 млрд. грн. - УАК

Пересівання 3,5 млн. га озимих культур обійдеться аграріям у 7 млрд. грн.

Про це сказав президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО в ході круглого столу «Світові продовольчі ринки і продовольча безпека України», повідомила УНІАН прес-служба.

За його словами, «при таких обсягах пересівання яровими замість загиблої пшениці і рапсу ми зможемо зберегти врожай на рівні середнього за останні 5 років».

При цьому Л.Козаченко додав, що «через погіршення економічного клімату інвестори свідомо відмовляються від України і повертаються у бік Бразилії, незважаючи на те, що погодний клімат у нашій країні набагато сприятливіший для ведення сільського господарства».

Він зауважив, що за умови залучення протягом 5-7 років 65-70 млрд. дол. інвестицій у сільське господарство України галузь могла б дати експортний потенціал в обсязі 30 млрд. дол. з подальшим зростанням до 45 млрд. дол. «Проте це далеко від реалій, тому що в результаті елементарного аналізу ситуації в Україні незалежні інвестори роблять для себе невтішні прогнози щодо інвестування в нашу країну», - відзначив президент УАК.

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Букмекерську діяльність можуть виключити з переліку азартних ігор

Народні депутати пропонують виключити букмекерську діяльність з переліку азартних ігор.

Згідно із законопроектом № 10053 від 15 лютого 2012 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради, пропонується визначити “гральний бізнес” як “діяльність, пов`язану з організацією, проведенням і наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розміщення серверу”.

Водночас до азартних ігор, згідно із законопроектом, не належать організація і проведення лотерей, букмекерської діяльності, а також творчих конкурсів, спортивних змагань, незважаючи на те, передбачається чи ні грошовий або інший виграш у них. Крім того, до азартних ігор депутати пропонують не відносити гру на більярді, гру в кеглі та інші ігри, які не передбачають отримання призів, гру на автоматах типу “кран-машина”, де виграшем є матеріальні речі - іграшки, цукерки), конкурси, вікторини з призами.

Авторами проекту закону є народні депутати Валерій БОНДИК (ПР), Валерій БАРАНОВ (Блок Литвина), Едуард ПРУТНІК (ПР), Олексій ПЛОТНИКОВ (ПР), Юрій ЛИТВИН (Блок Литвина), Іван ПОПЕСКУ (ПР) і Андрій ПІНЧУК (ПР).

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Україна зайняла дев`яте місце в світі за небезпечністю веб-серфінгу

Згідно з результатами дослідження щодо кіберзагроз «Лабораторії Касперського», Україна у 2011 році зайняла 9-те місце в світі за небезпечністю веб-серфінгу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Статистична частина дослідження сформована на підставі даних, одержаних і оброблених за допомогою «хмарної» системи Kaspersky Security Network.

Серед найпоказовіших цифр – ступінь ризику зараження, на яке наражаються комп`ютери при веб-серфінгу в різних країнах світу, - статистика зіткнення з кіберзагрозами при веб-серфінгу, по суті, показує рівень агресивності середовища, в якому працює комп`ютер.

Експерти «Лабораторії Касперського» склали рейтинг найнебезпечніших для інтернет-серфінгу держав, лідером якого за підсумками 2011 року стала Росія: понад 55% унікальних інтернет-користувачів в країні піддавалися веб-атакам.

Експерти відзначають, що в 2011 році відбулися значні зміни в трійці лідерів. Росія піднялася з третього на перше місце (зростання частки інтернет-користувачів, які зазнали веб-атак, на 2,2 п.п.). Друге місце залишилося за Оманом з показником 54,8%. На третє місце з п`ятої позиції піднялися США, де 50,1% унікальних інтернет-користувачів в країні зазнавали веб-атак.

За рік значно знизився рівень ризику при веб-серфінгу в Іраку — з 61,8% до 45,4%, в Україні спостерігалося зростання веб-атак, унаслідок чого наша країна перемістилася з одинадцятого рядка в 2010 році на дев`ятий у 2011 році, з показниками 42,6% і 45,1% відповідно.

За даними компанії, загалом у світі в 2011 році частка унікальних інтернет-користувачів, які зазнавали веб-атак, становила 32,3% (зростання на 2 п.п.).

Усі країни, які потрапили до рейтингу, «Лабораторія Касперського» ранжирує за ступенем ризику зараження під час серфінгу в Інтернеті. До «Групи підвищеного ризику» з результатом 41-60% належать 22 країни на чолі з Росією. До «Групи ризику» з показниками 21-40% потрапили 118 країн, зокрема Італія (38,9%), ОАЕ (38,2%), Франція (37%). До «Групи найбезпечніших при серфінгу в Інтернеті країн» (0-20%) можна зарахувати 9 країн: Ефіопія (20,5%), Гаїті (20,2%), Данія (19,9%), Нігер (19,9%), Того (19,6%), Бурунді (18,6%), Зімбабве (18,6%), Бенін (18,0%), Мьянма (17,8%). Німеччина, Японія, Люксембург, Австрія і Норвегія, чиї показники у 2010 році варіювали від 19% до 20%, перешли до групи ризику. За винятком Данії, група безпечних країн майже повністю складається з новачків рейтингу – країн Африки і Азії, що розвиваються. Їх потрапляння до цієї групи пояснюється характером розповсюдження файлів у цих країнах: Інтернет там поки що не дуже добре розвинений і для обміну файлами активно використовуються різні знімні носії.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакреських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. доларів США.

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СБ вказує на ризик розірвання угоди МВФ з Україною за кредитом «стенд-бай»

Світовий банк указує на ризик розірвання угоди Міжнародного валютного фонду з Україною за кредитом «стенд-бай».

Про це йдеться в Стратегії партнерства з Україною (СПУ) на 2012-2016 рр., обнародуваної на сайті СБ.

«Є ризик розірвання діючої угоди про кредит "стенд-бай" з МВФ, і посилюються ризики для реструктуризації заборгованості, пов`язані з тим, що на 2012 рік припадають значні суми виплат з обслуговування боргу, зокрема перед МВФ», - говориться в документі.

У СБ вважають, що ключовий макроекономічний ризик пов`язаний з тим, що виконання діючої програми кредитування "стенд-бай" МВФ перервано, і Україна відрізана від зовнішнього фінансування.

Основними ризиками в співпраці СБ і України називається те, що відносини влади з бізнесом і громадянським суспільством не покращуються.

Крім того, СБ вважає, що кланові інтереси і слабкий інституційний потенціал можуть себе взаємно посилювати і зашкодити в досягненні мети СПУ навіть у разі твердої підтримки реформ керівництвом України.

У документі зазначається, що низькі темпи економічного зростання або рецесія в Європі впродовж тривалого часу негативно вплинуть на економічні перспективи України. Крім того, низькі показники виконання портфеля проектів і неефективне управління ризиками можуть призвести до затримок або нездатності отримати результати, що передбачені в рамках СПУ.

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Держстат поліпшив оцінку зростання промвиробництва в Україні в 2011 році

Державна служба статистики України поліпшила оцінку зростання промислового виробництва в Україні у січні-грудні 2011 року (до аналогічного періоду 2010 року) з 7,3% до 7,6%.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва у січні 2012 року порівняно з січнем 2011 року становило 2%.

У січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року спад промвиробництва становив 12,7%.

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Нацкомісію з держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг очолив Стасевський

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія СТАСЕВСЬКОГО головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідний указ Президента оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

В минулому році А.СТАСЕВСЬКОГО було звільнено з посади заступника голови Державного комітету України з державного матеріального резерву.

Крім того, Президент призначив членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Андрія ЛИТВИНА, Валентину ЛЕВЧЕНКО, Миколу БУРМАКУ, Сергія БІРЮКА, Віктора БЕРЛІНА. Попередніми указами В.ЛЕВЧЕНКО, А.ЛИТВИН та В.БЕРЛІН були звільнені із посад в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а М.БУРМАКУ - з посади члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Азаров ще не подавав Януковичу кандидатуру на посаду першого віце-прем'єра

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ ще не подавав Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ кандидатуру на посаду першого віце-прем'єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з користувачами Fasebook.

«Поки що ні, не подавав», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що члени Кабінету міністрів призначаються, виходячи з професійних якостей і відповідності вимогам, які висуваються до їх роботи.

«Принцип зміни членів Кабінету міністрів один - це, насамперед, відповідність тієї чи іншої людини, її професійних якостей, відповідальності тим вимогам, які висуваються до її роботи. Жодних інших принципів у нас немає», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він визнав певні помилки, зроблені раніше при призначенні міністрів.

«От скажемо, міністр охорони здоров'я… Вас влаштовує існуюча система охорони здоров'я? Напевно, ні. От тому відбувається зміна керівників напрямів. Скажімо, Ілля ЄМЕЦЬ (один з екс-міністрів охорони здоров'я в уряді М.АЗАРОВА – УНІАН) - прекрасний лікар, кардіохірург з досвідом роботи і в Австралії, і в США, який зумів створити чудовий центр дитячої кардіохірургії в «Охматдиті», людина з дуже цікавими думками. Ми розраховували на нього у справі таких складних перетворень, які проводяться в медичній галузі. Проте прекрасний лікар, на жаль, не став хорошим адміністратором, він міг би ним бути, але не став. За нормальної ситуації ми б почекали, безумовно, через кілька років він набрався б досвіду, проте такого часу у нас, на превеликий жаль, немає.

Тому бувають, звичайно, помилки у кадровій політиці, дуже важливо їх вчасно усувати», - написав М.АЗАРОВ на своїй сторінці у Fasebook.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем'єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони.

За даними ЗМІ, претендентами на посаду першого віце-прем'єра на сьогодні є Ірина АКІМОВА, Сергій ТІГІПКО, Сергій АРБУЗОВ, Юрій БОЙКО і Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

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Білорусь з 1 квітня підвищує на 10% тариф на транспортування нафтопродуктів

Мінськ. Білорусь з 1 квітня 2012 підвищує тариф на послуги з транспортування нафтопродуктів на 10%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в постанові Міністерства економіки Білорусі від 13 лютого 2012 № 13, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі.

«Встановити тариф на послуги з транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, розташованим на території Білорусі, що надаються приватним виробничим унітарним підприємством «Захід-Транснафтопродукт», в розмірі 2,09 дол. за 1 тонну нафтопродуктів, переміщених на відстань 100 км», - йдеться в документі.

У даний час тариф на послуги з транспортування нафтопродуктів становить 1,9 дол. за 1 тонну, переміщення на відстань 100 км.

Раніше в Білорусі тариф на транзит нафтопродуктів підвищувався з 1 липня 2011 року - на 15,85%, до 1,9 дол. за тонну на 100 км, а до цього підвищення було з 1 січня 2011 року - на 2,5%, до 1,64 дол. за тонну на 100 км.

У 2010 році Білорусь підвищувала тариф на транспортування нафтопродуктів двічі - з 1 липня і з 1 січня.

Довідка УНІАН. У Білорусі транспортування нафтопродуктів здійснює російське підприємство «Захід-Транснафтопродукт» магістральним трубопроводом, який проходить територією республіки і є власністю російської сторони. Середньорічний обсяг транзиту складає близько 9 млн. тонн.

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