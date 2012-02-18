Прем'єр розповів, як він «гаряче» з Януковичем обговорює питання

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що є питання, які він обговорює з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ «гаряче».

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер live» у п`ятницю ввечері.

Відповідаючи на запитання, чи задоволений В.ЯНУКОВИЧ його роботою, М.АЗАРОВ сказав: «Давайте ви задасте це питання самому президентові. Я регулярно доповідаю президенту про роботу уряду ».

Прем`єр-міністр підкреслив, що крім його доповідей президент має достатньо широку інформацію про ситуацію в країні і про те, що робить уряд.

«Слід зазначити, що ми практично щодня в різному режимі спілкування обговорюємо ці проблеми. Президент дає доручення, висловлює своє незадоволення, якщо ті чи інші питання вирішуються недостатньо чітко. Це звичайна і нормальна робота. Слава богу, люди вже забули, як президент і прем`єр влаштовували цирки на екранах телевізорів. Але це зовсім не означає, що немає таких питань, які обговорюються гаряче. Такі питання є», - сказав М.АЗАРОВ.