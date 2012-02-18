Держконтроль у сфері захисту прав споживачів здійснюватиме Держспоживінспекція
17:29, 18 лютого 2012Різне
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Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) виконуватиме функції з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №80 від 15 лютого 2012 р., опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» (№32 від 18 лютого).
Згідно з документом, уряд погодився з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі про можливість забезпечення здійснення покладених на Держспоживінспекцію функцій і повноважень Державної служби технічного регулювання, яка припиняється, в частині реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.
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