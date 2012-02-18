Держконтроль у сфері захисту прав споживачів здійснюватиме Держспоживінспекція

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) виконуватиме функції з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №80 від 15 лютого 2012 р., опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» (№32 від 18 лютого).

Згідно з документом, уряд погодився з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі про можливість забезпечення здійснення покладених на Держспоживінспекцію функцій і повноважень Державної служби технічного регулювання, яка припиняється, в частині реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.