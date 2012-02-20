Курс НБУ на 20.02.12

Офіційний курс НБУ на 20.02.12100 USD - 798.8300 (17 лютого - 798.7500)100 EUR - 1051.1804 (17 лютого - 1036.9373)10 RUR - 2.6629 (17 лютого - 2.6440)Облікові курси банківських металів на 20.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 138357.36 (17 лютого - 137065.50)961 XAG 10 Срібло - 2674.48 (17 лютого - 2650.25)962 XPT 10 Платина - 130768.47(17 лютого - 128758.50)964 XPD 10 Паладій - 55518.69 (17 лютого - 54235.13)

Офіційний курс НБУ на 20.02.12 100 USD - 798.8300 (17 лютого - 798.7500) 100 EUR - 1051.1804 (17 лютого - 1036.9373) 10 RUR - 2.6629 (17 лютого - 2.6440) Облікові курси банківських металів на 20.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 138357.36 (17 лютого - 137065.50) 961 XAG 10 Срібло - 2674.48 (17 лютого - 2650.25) 962 XPT 10 Платина - 130768.47(17 лютого - 128758.50) 964 XPD 10 Паладій - 55518.69 (17 лютого - 54235.13)

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